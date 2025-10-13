Moscova anunță un nou nume pe lista persoanelor date în urmărire: Dizidentul Vladimir Kara-Murza, eliberat în schimbul de prizonieri Rusia - Occident

Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse a adăugat un nou nume pe lista persoanelor date în urmărire de către Moscova luni, 13 octombrie. Presa rusă relatează că ar fi vorba despre dizidentul Vladimir Kara-Murza fusese eliberat în cel mai mare schimb de prizonieri dintre Rusia și Occident.

Vladimir Kara-Murza, în vârstă de 44 de ani, a fost eliberat pe 1 august 2024, în cel mai mare schimb de prizonieri dintre Federația Rusă și Occident de la Războiul Rece.

Acuzațiile aduse împotriva dizidentului rus nu au fost dezvăluite de Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei. Informația a fost făcută public în baza de date a persoanelor căutate potrivit publicației independente media.zone.

Poliția a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Kara-Murza, care a fost eliberat în vara lui 2024 alături de alți 15 prizonieri.

Vladimir Kara-Murza era închis în Rusia după ce fusese condamnat la 25 de ani pentru terorism. În august 2025, un parlamentar rus a anunțat că autoritățile îi vor pune sub urmărire pe organizatorii unui miting anti-război organizat la începutul anului la Berlin.

Ads

Dizidentul care l-a înfruntat pe Vladimir Putin, susține că este evidentă implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din România, anulate în decembrie 2024.

„Alegerile din România au fost foarte importante pentru oamenii din întreaga lume care încă mai cred în democraţie”, a declarat politicianul după victoria lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din mai 2025.

Ads