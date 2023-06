Localnicii din Rostov huiduie polițiștii ruși după retragerea Grupului Wagner. ”Au apărut fisuri vizibile în societatea rusă” VIDEO

Poliția rusă s-a întors la Rostov pe Don după plecarea Grupului Wagner sâmbătă seară, 24 iunie. Oamenii nu sunt fericiți să-i vadă pe polițiști, blochează străzile și îi huiduie.

”Au apărut fisuri vizibile în societatea rusă”, notează Visegrad24.

În imaginile postate pe rețelele de socializare se văd grupuri de tineri care huiduie polițiștii ruși reveniți și scandează numele lui Prigojin.

Mașinile forțelor de ordine nu au mai putut înainta după ce un drum a fost blocat de oamenii care au ieșit în stradă.

BREAKING:

Russian police has returned to Rostov after the Wagner Group’s departure tonight.

The people aren’t happy to see them. They are blocking your he streets and hurling insults at the policemen.

Visible cracks have appeared in Russian society pic.twitter.com/q8Ew9kjdXS