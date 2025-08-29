Macron a înfuriat Kremlinul. Președintele francez, acuzat de "insulte vulgare" și "depășirea limitelor decenței"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 29 August 2025, ora 17:14
457 citiri
Macron a înfuriat Kremlinul. Președintele francez, acuzat de "insulte vulgare" și "depășirea limitelor decenței"
Emmanuel Macron, președintele Franței FOTO: Hepta

Diplomaţia rusă a denunţat vineri, 29 august, „insultele vulgare” şi „depăşirea limitelor decenţei” de către preşedintele francez Emmanuel Macron, care săptămâna trecută l-a calificat pe Vladimir Putin drept „căpcăun” şi „prădător”, relatează AFP.

Aceste declaraţii „depăşesc limitele nu numai ale raţionalului, ci şi ale decenţei, devenind insulte vulgare la adresa Rusiei şi a poporului său”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Maria Zaharova, citată de agenţia de presă de stat RIA Novosti.

Maria Zaharova a acuzat la rândul său Franţa că are o „ideologie de necrofagi” şi că trage avantaje politice din conflictul armat declanşat de atacul rusesc la scară largă asupra Ucrainei, în februarie 2022.

Săptămâna trecută, pe măsură ce eforturile de găsire a unei soluţii la conflict se intensificau, Emmanuel Macron şi-a calificat omologul rus drept „un căpcăun la porţile noastre” şi „un prădător” care nu doreşte pacea.

Relaţiile dintre Franţa şi Rusia sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii ani. Parisul acuză Moscova că se află la originea unei serii de acte de destabilizare şi dezinformare pe teritoriul francez, în timp ce Franţa este criticată pentru sprijinul militar acordat Ucrainei sau pentru cenzurarea mass-mediei ruse.

Cândva prompt în a cere ca Rusia să nu fie umilită, Emmanuel Macron a devenit unul dintre cei mai înverşunaţi critici ai Kremlinului, departe de optimismul afişat de Donald Trump cu privire la şansele de a pune capăt conflictului din Ucraina. „Astăzi, Rusia, de fapt, continuă războiul, îl intensifică”, a spus el după întâlnirea de săptămâna trecută de la Casa Albă. „Eu, personal, am cele mai mari îndoieli cu privire la realitatea dorinţei de pace din partea preşedintelui rus, deoarece atâta timp cât el crede că poate câştiga prin război, o va face”, a declarat Macron.

Kremlinul și-a modificat pretențiile teritoriale din Ucraina, anunță șeful diplomației turce. Ce vrea Putin acum
Kremlinul și-a modificat pretențiile teritoriale din Ucraina, anunță șeful diplomației turce. Ce vrea Putin acum
Rusia continuă să ceară Ucrainei cedarea Donbasului, regiune pe care nu o controlează în totalitate în estul Ucrainei, dar este dispusă să înghețe conflictul din sud de-a lungul liniilor...
Rusia și China fac scut în jurul Iranului și amenință Europa. „Să revină la rațiune înainte de o nouă tragedie”
Rusia și China fac scut în jurul Iranului și amenință Europa. „Să revină la rațiune înainte de o nouă tragedie”
Rusia a avertizat vineri, 29 august, că vor exista „consecinţe ireparabile” în cazul unor noi sancţiuni internaţionale împotriva Iranului, după ce Parisul, Londra şi Berlinul au...
#Rusia, #Emmanuel Macron, #Putin presedinte Rusia, #capcaun, #putin pradator , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenti au reactionat imediat si au spus totul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid in Bulgaria. Cum au ajuns romanii sa nu se mai suporte intre ei: "Urasc imputita de Romanie"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Metoda Georgescu" în Republica Moldova. Candidatul susținut de George Simion devine brusc vizibil pe TikTok, cu peste un milion de vizualizări într-o săptămână
  2. Tragedie pe mare. Cel puțin 49 de morți și 100 de dispăruți după răsturnarea unei bărci cu migranți
  3. Macron a înfuriat Kremlinul. Președintele francez, acuzat de "insulte vulgare" și "depășirea limitelor decenței"
  4. Femeie agresată sexual într-un mall din București. Ce s-a întâmplat cu suspectul
  5. Incendiu violent la Glina. Există riscul ca flăcările să se extindă la locuințe. Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert
  6. Un partid apropiat oligarhului fugar Plahotniuc i-a cerut lui Trump să salveze democrația din Moldova și să asigure alegeri "libere" la toamnă
  7. Președintele Trump a retras protecția Secret Service pentru Kamala Harris, fosta vicepreședintă a SUA. "Un act de răzbunare", consideră primarul din Los Angeles
  8. Bărbat arestat după ce ar fi plănuit asasinatul fostului Papă Francisc. Suspectul are legături cu ISIS
  9. Tânăr arestat după ce a jefuit un nevăzător. Victima a fost amenințată cu un cuțit
  10. Controale ANPC la nivel național. S-au dat amenzi de peste 3,5 milioane de lei. Neregulile descoperite FOTO

Ultimele emisiuni

Acum 5 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”