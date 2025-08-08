Ce învață elevii ruși despre România și Republica Moldova: Unirea din 1918, catalogată drept „ocupație”

Autor: Maria Mora
Vineri, 08 August 2025, ora 08:15
Rusia, acuzată că prezintă distorsionat istoria în manualele de liceu FOTO Unsplash.com

Manualele rusești după care li se predă istoria elevilor de liceu prezintă Republica Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc. Manualele sunt scrise sub coordonarea lui Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin și unul dintre reprezentanții Kremlinului în discuțiile de pace privind Ucraina.

„Narațiunea istorică nu este niciodată neutră. E natural să fie așa. Lecțiile de istorie există inclusiv pentru o educație patriotică. E firesc ca la lecțiile de istorie să fie subliniate momente glorioase din trecut. E nefiresc când totul se transformă în instrumentalizarea justificării acțiunilor politice și pretențiilor teritoriale contemporane, se arată în analiza de la WatchDog.

Analiza, preluată de Radio Chișinău, este făcută de doctorul în istorie, Artur Leșcu, expert în securitate în cadrul comunității WatchDog.

„Manualele școlare constituie un mediu privilegiat pentru transmiterea unei viziuni ideologice asupra trecutului. Analiza fragmentelor din manualele de istorie utilizate în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a în Federația Rusă relevă o abordare profund geopolitică, propagandistică și distorsionată a istoriei Republicii Moldova. Manualele rusești prezintă Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc, slab legitimat ca stat suveran și expus influențelor externe ostile, în contradicție cu realitățile istorice documentate și cu dreptul internațional.”, se arată în introducerea studiului, scrie Radio Chișinău.

Aceste manuale rescriu istoria și distorsionează realitatea despre Republica Moldova, sugerând că țara nu ar avea dreptul la existență ca stat suveran, mai arată documentul.

Artur Leșcu subliniază că manualele rusești tratează integrarea Basarabiei în Imperiul Țarist (1812) și în Uniunea Sovietică (1940) ca acte de „reîntregire istorică”. Pe de altă parte, evenimentele din vara anului 1940 sunt descrise ca „revenire în componența Rusiei”, evitându-se cu desăvârșire calificarea juridică de ocupație militară rezultată în urma ultimatumului din 26 iunie 1940.

Republica Moldova apare în manualele rusești ca entitate artificială, creată exclusiv în logica politico-administrativă a Uniunii Sovietice. În pagina 290 din manualul de istorie pentru clasa a X-a este menționat că formarea RSS Moldovenești a rezultat din unirea Basarabiei cu Republica Autonomă Moldovenească (RAMN, Transnistria și o parte din Ucraina), care făcea parte anterior din RSS Ucraineană.

Și imaginea României este prezentată în termeni negativi, evocând o așa-zisă „campanie naționalistă de absorbție” a Moldovei, iar Unirea din 1918 este calificată ca „ocupație”. Așa era tratată și în epocă, unirea nefiind recunoscută de Moscova.

Evenimentele post-sovietice sunt și ele tratate dintr-o perspectivă ideologică, mai scrie Radio Chișinău.

Manualele susțin că, în 1991, populația din Găgăuzia și Transnistria ar fi votat pentru păstrarea URSS, în contrast cu refuzul autorităților de la Chișinău. Autorul studiului este de părere că această formulare sprijină indirect narațiunea rusească privind legitimitatea proiectelor separatiste și delegitimează acțiunile guvernului moldovean. Se omite deliberat faptul că referendumul din martie 1991 a fost organizat ilegal în aceste regiuni, fără recunoașterea autorităților centrale ale RSS Moldovenești.

Aspirațiile europene ale Republicii Moldova sunt asociate cu instabilitatea politică, sugerând că orientarea pro-europeană este cauza crizelor interne și nu un proiect de modernizare democratică.

Potrivit autorului, aceasta este o abordare periculoasă, care pregătește tinerii ruși să accepte eventuale conflicte sau invazii în fostele republici sovietice.

