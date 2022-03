Ministrul Apărării din Ucraina: inscripția ”Z” de pe tancurile rusești a fost folosită de naziști. Stația de lângă lagărul de concentrare

Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, afirmă că inscripţia „Z”, vizibilă în aceste zile pe tancurile şi vehiculele militare ruseşti, a fost folosită de nazişti în cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Ocupanţii ruşi cu inscripţia nazistă Z (...) sunt destul de cunoscuţi. În 1943, staţia Z era situată lângă lagărul de concentrare Sachsenhausen, unde aveau loc masacre. Avea un loc special pentru împuşcare şi o cameră de gazare. Iată ce înseamnă lumea rusă”, a scris Reznikov pe Twitter.

🇷🇺occupiers with nazi marks.”Z”,which the 🇷🇺use on their technique,is quite well known. At 1943 near the conccamp Sachsenhausen was a station Z where mass murders were committed. It contained a special device for firing shots in the back,gas chamber.This is what it is-the 🇷🇺world pic.twitter.com/ZWGyGSQD0M