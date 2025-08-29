Kremlinul și-a modificat pretențiile teritoriale din Ucraina, anunță șeful diplomației turce. Ce vrea Putin acum

Vladimir Putin FOTO: Hepta

Rusia continuă să ceară Ucrainei cedarea Donbasului, regiune pe care nu o controlează în totalitate în estul Ucrainei, dar este dispusă să înghețe conflictul din sud de-a lungul liniilor de front actuale, a afirmat joi seara, 28 august, șeful diplomației turce, Hakan Fidan, într-un interviu acordat postului de televiziune TGRT Haber, relatează AFP.

Armata rusă ocupă aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean, iar Moscova revendică anexarea a cinci regiuni: în est, Donețk și Luhansk, care formează Donbas, în sud, Herson și Zaporojie, plus Crimeea anexată ilegal în 2014.

În cadrul negocierilor de la Istanbul de la începutul acestui an, negociatorii ruși au cerut, ca condiție prealabilă pentru încetarea conflictului, ca Ucraina să se retragă complet din aceste cinci regiuni. Potrivit Ankarei, Moscova și-a modificat însă poziția în urma recentului summit din Alaska între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin.

Rușii au „renunțat la această cerință și rămân pe liniile de contact, cu excepția unei regiuni (...). În prezent, există un acord preliminar privind restituirea (cedarea către Rusia - n.r.) a 25-30% din (regiunea) Donețk și menținerea liniilor de contact în Zaporojie și Herson”, a declarat ministrul turc de externe, Hakan Fidan.

Acesta nu a precizat dacă la acest „acord preliminar” s-a ajuns între Moscova și Washington sau între Moscova și Kiev, care până în prezent a respins categoric orice concesie teritorială, și nici când a fost încheiat.

Sub acoperirea anonimatului, oficiali anunțaseră deja pe surse această aparentă schimbare de atitudine a Rusiei. În ciuda unui atac mortal asupra capitalei ucrainene, joi, care a făcut cel puțin 23 de morți, Hakan Fidan a salutat progresele înregistrate pe frontul diplomatic.

Cu toate acestea, ministrul turc a recunoscut că ar fi „dificil” pentru Ucraina să cedeze teritorii, în special vasta regiune minieră și industrială Donbas, porțiunea frontului cel mai bine apărată, compusă din orașe-fortăreață și sute de kilometri de tranșee și câmpuri minate. „Odată abandonat acest teritoriu, teritoriul rămas va deveni puțin cam dificil de protejat”, a subliniat Hakan Fidan.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, au discutat joi la telefon despre eforturile de pace în privința conflictului ruso-ucrainean, a declarat o sursă din Ministerul turc de Externe citată de Reuters. Sursa a declarat că Fidan i-a spus lui Rubio că Ankara este pregătită să-și îndeplinească responsabilitățile în procesul de pace, fără a da alte detalii.

„Secretarul de stat Marco Rubio a discutat astăzi cu ministrul turc de externe Hakan Fidan despre consolidarea relațiilor bilaterale dintre SUA și Turcia și despre cooperarea noastră ca aliați NATO”, a anunțat ulterior un comunicat de presă al Departamentului de Stat. „De asemenea, au discutat despre sprijinul lor continuu pentru pace și stabilitate în Orientul Mijlociu și au convenit asupra necesității de a continua diplomația pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina printr-o soluție negociată de durată”, a transmis partea americană.

Tot joi, președinții turc și ucrainean au discutat la telefon despre procesul de pace Ucraina-Rusia. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a informat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski că Turcia își continuă eforturile pentru ca războiul să se încheie cu o pace durabilă, a scris presa din Turcia.

