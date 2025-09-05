Moarte misterioasă pentru mogulul criptomonedelor rusești, într-o închisoare indiană. Știa prea multe secrete financiare ale Kremlinului FOTO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 23:26
114 citiri
Moarte misterioasă pentru mogulul criptomonedelor rusești, într-o închisoare indiană. Știa prea multe secrete financiare ale Kremlinului FOTO
Alexey Beshchekov, mogulul criptomonedelor rusești FOTO X/Nextatv

În India, administratorul bursei de criptomonede rusești Garantex, Alexey Beshchekov, a murit în circumstanțe misterioase cu doar câteva săptămâni înainte de extrădarea sa planificată în Statele Unite.

Alexey Beshchekov, unul dintre șefii platformei de criptomonede Garantex, ar fi fost găsit mort într-o închisoare indiană. Despre asta a relatat pe 5 septembrie influentul canal rusesc Telegram „VChK-OGPU”, apropiat forțelor de securitate ruse, relatează Dialog.ua.

Decesul ar fi avut loc la scurt timp după ce Beshchekov a fost de acord cu extrădarea către partea americană. Avocații au încercat să blocheze transferul său în Statele Unite, dar nu au reușit în acest caz.

„În august, a decis să fie de acord cu extrădarea. Și a murit la scurt timp”, a relatat canalul. Potrivit sursei, trupul său a fost găsit în celula sa pe 31 august.

Alexey Beshchekov avea 46 de ani. Avea cetățenie lituaniană, dar locuia în Rusia. În 2002, a absolvit Facultatea de Matematică Computațională și Cibernetică a Universității de Stat din Moscova. La Garantex, companie creată acum șase ani, era responsabil pentru infrastructura tehnică și procesarea tranzacțiilor.

La începutul anului 2022, când Rusia a început un război major împotriva Ucrainei, Garantex era una dintre cele mai mari burse de criptomonede rusești, deservind sute de mii de clienți din întreaga lume. Cu toate acestea, în aprilie 2022, SUA au inclus compania pe lista sancțiunilor, acuzând-o de spălare de fonduri de pe platformele darknet și serviciile ransomware.

Autoritățile americane au declarat că peste 96 de miliarde de dolari au trecut prin bursă. Se crede că platforma a fost folosită pentru a plăti furnizarea de componente de arme occidentale pe care Rusia le folosește în războiul împotriva Ucrainei. Acest detaliu l-ar fi putut face pe Beshchekov un martor valoros pentru anchetele din SUA și UE. Este posibil ca aceste informații să-l fi transformat într-o amenințare pentru Moscova.

În februarie 2025, Uniunea Europeană a impus noi restricții asupra Garantex, interzicând investițiile și cooperarea. O lună mai târziu, Beshchekov a fost reținut în statul indian Kerala, unde se afla în vacanță cu familia sa. Operațiunea a fost efectuată de Biroul Central de Investigații al Indiei la cererea Statelor Unite.

Acuzațiile includeau conspirație la spălarea de bani, încălcarea sancțiunilor și desfășurarea de activități neautorizate. Moartea lui Beshchekov a ridicat semne de întrebare cu privire la posibila implicare a serviciilor de informații rusești.

Kremlinul și-a demonstrat în repetate rânduri dorința de a-i elimina pe cei pe care îi consideră periculoși, chiar și în străinătate. În acest caz, dispariția unei figuri cheie ar putea fi avantajoasă pentru Moscova.

#Rusia, #criptomonede, #Alexey Beshchekov, #moarte suspecta, #Garantex, #inchisoare India , #Rusia
