Moscova propune un tunel feroviar de 110 km sub strâmtoarea Bering, construit de Elon Musk, pentru a „simboliza unitatea” dintre Rusia și SUA FOTO

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 18:26
246 citiri
Tunelul, cu o lungime de aproximativ 110 kilometri, ar urma să traverseze strâmtoarea Bering/FOTO:X/@WindChill_777

Rusia a prezentat o propunere surprinzătoare privind construirea unui tunel feroviar subacvatic care ar lega Siberia de Alaska, un proiect estimat la opt miliarde de dolari și care, potrivit Kremlinului, ar reprezenta un simbol al „unității” dintre Moscova și Washington, scrie Daily Mail.

Tunelul, cu o lungime de aproximativ 110 kilometri, ar urma să traverseze strâmtoarea Bering, legând regiunea rusă Ciuhotka de Alaska, Statele Unite. Proiectul a fost avansat de Kirill Dmitriev, consilier pentru investiții al președintelui Vladimir Putin și director al Fondului Suveran Rus de Investiții Directe (RDIF).

Dmitriev a declarat că lucrarea ar putea fi realizată în mai puțin de opt ani, cu sprijinul „partenerilor internaționali”, printre care s-ar putea număra și antreprenorul american Elon Musk. Potrivit oficialului rus, folosirea tehnologiilor dezvoltate de The Boring Company, compania lui Musk specializată în construcția de tuneluri, ar putea reduce costurile proiectului de la peste 65 de miliarde de dolari la sub 8 miliarde.

„Tunelul Putin-Trump”, un simbol al „reconectării”

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Dmitriev a descris ideea drept o „viziune istorică de legătură între continente”, amintind planuri similare concepute de-a lungul ultimului secol – de la proiectul unei căi ferate Siberia–Alaska din 1904 până la propunerea unei „punți a păcii Kennedy–Hrușciov” în timpul Războiului Rece.

„Imaginați-vă o legătură între SUA și Rusia – între Americi și Afro-Eurasia – prin Tunelul Putin–Trump, o conexiune de 70 de mile care să simbolizeze unitatea”, a scris Dmitriev, adresându-se direct lui Musk.

Propunerea a fost făcută la o zi după convorbirea telefonică dintre Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, cei doi convenind să se întâlnească la Budapesta în săptămânile următoare pentru discuții privind încetarea războiului din Ucraina.

Context geopolitic și economic

Inițiativa vine pe fondul încercărilor Kremlinului de a restabili canale de comunicare cu Washingtonul, în contextul în care Moscova încearcă să împiedice furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei de către administrația Trump.

Dmitriev, considerat unul dintre arhitecții campaniei ruse de „șarm diplomatic” în relațiile cu SUA, a menționat posibilitatea implicării unor companii energetice americane în proiecte din Arctica rusă, sub forma unor participații minoritare.

Deși idei de conectare între Asia și America de Nord prin strâmtoarea Bering circulă de mai bine de 150 de ani, niciuna nu a fost pusă în practică până acum. Lățimea strâmtorii este de 82 de kilometri în punctul cel mai îngust, iar condițiile climatice și geologice o fac una dintre cele mai dificile regiuni din lume pentru lucrări de infrastructură.

Musk, încă fără reacție

Elon Musk nu a comentat public propunerea rusă. The Boring Company, înființată în 2016, este cunoscută pentru proiecte de infrastructură subterană în Statele Unite, inclusiv în California și Nevada, însă nu a derulat până acum lucrări de o asemenea amploare internațională.

Kremlinul nu a precizat dacă ideea a fost discutată oficial cu partea americană sau dacă a primit vreun semnal de interes din partea companiei lui Musk.

