Scene de violență extremă au avut loc sâmbătă, 25 octombrie, în plină zi, pe străzile Moscovei. Un grup de aproximativ 15 bărbați, identificați de autorități drept muncitori migranți, a pornit o adevărată goană printr-un cartier rezidențial din sud-vestul capitalei, înarmați cu lopeți și bare metalice.

Incidentul s-a produs în jurul orei prânzului, în complexul Prokșino, potrivit Direcției Principale a Ministerului de Interne din Moscova. Imaginile surprinse de martori arată cum indivizii, îmbrăcați în negru și cu fețele acoperite, aleargă printre mașini, lovesc trecători și sparg parbrize. În câteva secunde, panica s-a extins în întregul cartier.

В Москве на россиян напали мигранты с лопатами и дорожными знаками. Есть пострадавшие. Русские заявляют о криках на «непонятном языке». Ну главное же лезть в другую страну под видом защиты русского языка, а то что в самой России правят балом бородачи никого не волнует. pic.twitter.com/Eu0WSPXrzC — Кубанская Народная Республика (@kuban_republic) October 25, 2025

„Am văzut cum au început să lovească tot ce întâlneau în cale. Țipau într-o limbă pe care n-am înțeles-o”, a povestit un locatar pentru presa locală.

Cinci persoane au fost rănite, iar mai multe autoturisme și vitrine au fost avariate. Poliția a intervenit rapid, iar grupul s-a dispersat. Până acum, 11 suspecți au fost reținuți și acuzați de huliganism, iar autoritățile anunță că o parte dintre ei riscă deportarea, întrucât lucrau ca muncitori în construcții fără forme legale.

✅ “Don’t mistake this for London, Paris, or Berlin — this is Moscowabad. Two gangs of savages are settling scores to gain territorial control, while the police watch everything from a distance. And indeed, they are just watching — because of the severe staffing shortage and… pic.twitter.com/qAS8AD8L6m — NSTRIKE (@NSTRIKE01) October 25, 2025

Rusia, tot mai tensionată în raport cu muncitorii migranți

Poliția din Moscova investighează ce a declanșat violențele, însă incidente similare au fost semnalate și în alte regiuni ale Rusiei, pe fondul creșterii tensiunilor sociale și economice. Țara se confruntă cu o dependență tot mai mare de forța de muncă străină, în special din Asia Centrală — Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan și Turkmenistan.

Potrivit estimărilor oficiale, peste 3,3 milioane de migranți trăiesc în Rusia, mulți angajați în construcții și servicii. Războiul din Ucraina a înrăutățit situația lor. În ultimele luni, au apărut relatări despre presiuni directe asupra migranților pentru a se înrola în armată, în schimbul permiselor de muncă.

„Li se spune: Ați lucrat aici ani de zile, acum e timpul să vă arătați recunoștința. Protejați țara care v-a hrănit. Alegerea e simplă: deportare sau front”, afirmă expertul în migrație Rakhat Sagynbek, din cadrul organizației Insan-Leilek.

Ministerul Apărării al Ucrainei estimează că peste 3.000 de migranți din Asia Centrală luptă deja în armata rusă – al doilea cel mai numeros contingent străin, după cel nord-coreean.

O societate între frică și indiferență

Înregistrările de la fața locului arată un detaliu tulburător: în timp ce grupul violent alerga pe străzi, majoritatea trecătorilor și șoferilor au continuat să-și vadă de drum, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

O mamă își trage copilul de mână, încercând să-l ferească din calea agresorilor. În fundal, motocicliștii opresc pentru a filma. Pentru câteva minute, Moscova pare prinsă între frica instinctivă și resemnarea colectivă care însoțește adesea violența cotidiană în Rusia lui Putin.

