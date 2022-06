Cum reușește Rusia să-și țină economia pe linia de plutire. "Vladimir Putin este alergic la împrumutul de bani"

Economiștii au prezis o implozie a regimului economic al președintelui Vladimir Putin de când Occidentul a lovit Rusia cu sancțiuni drastice pentru invazia sa în Ucraina. Dar la trei luni și jumătate de război, Rusia a rezistat, Putin anunțând pe 7 iunie că inflația a încetinit și șomajul s-a menținut constant.

Ajută mult faptul că Rusia este o centrală energetică care încă înregistrează venituri extraordinare din vânzări datorită creșterii prețurilor petrolului. Chiar și fără un câștig din energie, Rusia ar putea fi protejată pe termen scurt de sancțiuni. Acest lucru este o urmare a faptului că țara s-a protejat de sancțiuni încă din 2014, când a fost ținta unei serii de restricții comerciale, după ce a anexat ilegal Crimeea.

Putin a „remodificat economia Rusiei într-o fortăreață” pentru a rezista șocurilor externe, a spus Veronica Carrion, cercetător economic la Asociația Bancherilor Americani (ABA), într-o postare din ABA Banking Journal, pe 13 iunie.

Unii experți au pus la îndoială fiabilitatea statisticilor rusești încă de la începutul războiului. „Guvernul rus are, evident, un stimulent să încerce să ascundă impactul economic al sancțiunilor occidentale”, a spus Andrew Lohsen, membru al Programului Europa, Rusia și Eurasia la Centrul de Studii Strategice și Internaționale.

Ads

Chiar dacă economia rezistă așa cum pare, Rusia ar putea în cele din urmă să rămână fără timp, atunci când raliul mărfurilor se va opri și pe măsură ce sancțiunile din ce în ce mai intense ale Occidentului îi vor eroda sistemul. Dar, deocamdată, țara dă dovadă de rezistență neașteptată ca urmare a unei serii de măsuri, cum ar fi completarea rezervelor naționale și înlăturarea capitalului străin.

Moscova a umplut rezervele și a adunat aur

Înainte de invazie, Rusia deținea a cincea cea mai mare rezervă de valută străină și rezervă de aur din lume în valoare de aproximativ 630 de miliarde de dolari, potrivit Institutului pentru Economie Emergentă a Băncii Finlandei. „Acest stoc poate acoperi bilanţul guvernului şi poate susţine rubla”, a scris Carrion.

Rusia a pierdut accesul la aproximativ jumătate din această sumă din cauza sancțiunilor, a declarat ministrul de Finanțe al țării în martie. Dar există încă o mulțime de aur fizic adunat în țară - care este, de asemenea, al doilea cel mai mare producător al acestui metal prețios din lume.

Ads

Aurul Rusiei s-a triplat din 2014 și tot este depozitat în seifuri din țară, potrivit Băncii Centrale. SUA au sancționat tranzacțiile rusești folosind aurul, dar asta nu ar împiedica „țările oportuniste” să facă afaceri cu Moscova, a scris Carrion.

Rusia continuă, de asemenea, să-și amplifice unele rezerve sub forma fondurilor sale de urgență – datorită câștigurilor extraordinare din vânzările sale de petrol și gaze. În aprilie și iunie, a adăugat 12,7 miliarde de dolari la rezervele sale de urgență. Aceste fonduri vor fi folosite pentru a asigura o dezvoltare economică stabilă pe fondul sancțiunilor, a scris Reuters pe 9 iunie, citând o declarație a guvernului rus.

Rusia s-a îndepărtat de capitalul străin și și-a plătit datoria

Dincolo de economisire, Rusia s-a îndepărtat de capitalul străin prin plata agresivă a datoriilor în ultimii opt ani, a scris Gian Maria Milesi-Ferretti, cercetător senior în studii economice la Centrul Hutchins pentru Politică Fiscală și Monetară, pe 3 martie. Țara este acum un creditor net pe pieţele internaţionale, a adăugat el.

Ads

„Vladimir Putin este alergic la împrumutul de bani”, a declarat Andrew Weiss, expert în Rusia la Carnegie Endowment for International Peace, în februarie. „Nu încearcă să folosească sistemul bancar din Rusia sau accesul la capitalul occidental pentru a face Rusia măreață”.

Datoriile externe ale Rusiei sunt destul de mici. Guvernul datora aproximativ 39 de miliarde de dolari în obligațiuni în valută străină la sfârșitul anului 2021, a estimat JPMorgan. Prin comparație, Grecia a intrat în incapacitate de plată cu o datorie suverană de 205,6 miliarde de euro în 2012.

În ceea ce privește datoria națională generală a Rusiei, aceasta este doar la 17% din PIB - cu mult sub valorile de trei cifre pentru multe țări dezvoltate. Țara „nu prea are nevoie să se împrumute”, a scris Anton Tabakh, economist șef la agenția de rating rusă Expert RA pe site-ul Carnegie Endowment for International Peace, pe 15 iunie. Datoria națională a SUA este de aproximativ 130% din PIB, potrivit Statista.

Cea mai mare problemă pe care o are acum Rusia este să-și plătească datoriile externe din cauza restricțiilor cauzate de sancțiuni, a adăugat Tabakh. Odată ce acest lucru va fi rezolvat, Rusia și companiile sale își vor putea achita datoria, iar resursele proprii ale țării „ar trebui să fie suficiente pentru a acoperi nevoile bugetului, ale băncilor și ale corporațiilor”, a adăugat el.

Ads

Rusia se îndreaptă spre autosuficiență economică

Rusia se îndreaptă spre interior, deoarece a devenit un paria internațional – dar, în calitate de mare producător de mărfuri, economia sa nu se va prăbuși în totalitate – chiar dacă creșterea va fi lentă și mică, a declarat Hassan Malik, analist senior în investiții din Boston.

„Rusia este una dintre puținele țări din lume care se poate angaja în autarhie”, a declarat Hassan pentru Insider. Se referea la noțiunea de autosuficiență economică. Țara este un producător major de țiței, gaze naturale, grâu și metale precum nichel și paladiu.

Pentru a contracara un exod al companiilor internaționale care și-au luat bunurile și serviciile cu ele, entitățile ruse au preluat firmele și înlocuiesc produsele cu oferte autohtone.

De exemplu, capitala Moscova și un grup susținut de stat rus au preluat operațiunile producătorului francez de automobile Renault din țară pentru o sumă nominală de 2 ruble (3,5 cenți). Ei intenționează să revigoreze o marcă de mașini din epoca sovietică cu unitățile de producție, a declarat primarul orașului, Serghei Sobyanin.

Ads

Dar situația economică a Rusiei va fi totuși foarte dificilă. Putin însuși a spus pe 9 iunie că înlocuirea importurilor cu bunuri produse local „nu este un panaceu”. El a spus că Rusia va căuta noi parteneri comerciali și va continua să-și dezvolte propriile industrii pentru „tehnologii de importanță critică”.

Amploarea sancțiunilor actuale o depășește cu mult pe cea din 2014, așa că „vor impune costuri foarte severe economiei ruse”, a explicat Milesi-Ferretti.

Economia Rusiei este de așteptat să scadă cu 8,5% în 2022, cu o scădere suplimentară de 2,3% în 2023, a estimat Fondul Monetar Internațional într-un raport din aprilie. Acesta ar fi cel mai mare declin al economiei din anii de după căderea Uniunii Sovietice în 1991.

Ads