Navă de război rusească cu rachete hipersonice Zircon ”de neoprit”, navighează spre SUA în Oceanul Atlantic VIDEO

O navă de război rusească, înarmată cu rachete hipersonice ”de neoprit”, se îndreaptă spre coasta SUA într-o demonstrație de forță, potrivit The Sun, care citează rapoarte ale unor oficiali ruși.

Fregata Admiral Gorshkov a fost monitorizată îndeaproape de către forțele navale ale NATO în timpul călătoriei sale inaugurale, fiind înarmată cu rachete Zircon, cu o viteză de 6.670 km/h.

Un raport neconfirmat susține că a fost ”reperată pe radar în apele neutre ale Oceanului Atlantic - la o distanță efectivă de lansare a salvelor de coasta SUA”. Royal Navy, Marea Britanie, a interceptat nava Gorshkov în timp ce naviga prin Canalul Mânecii la începutul acestei luni.

Mai recent, nava rusă a fost urmărită de marina portugheză în Atlantic și se aștepta să navigheze în jurul Africii. Dar site-urile de monitorizare radar sugerează că Gorshkov a făcut o diversiune neașteptată. S-ar fi separat de nava-cisternă de escortă Kama în Golful Biscaya și s-a îndreptat spre vest.

Zona din Atlantic unde se afla nava în cursul zilei de marți

Nava Kama și-a continuat traseul spre sud, trecând pe lângă Azore. Fregata cu rachete a fost urmărită la 800 de mile vest de insula portugheză Flores din Azore, a sugerat ItaMilRadar.

Footage of today's launch of the hypersonic cruise missile Zircon from the Admiral Gorshkov frigate. pic.twitter.com/p5t2FFOiXW