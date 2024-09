Nivelul radiațiilor a crescut în mod misterios de-a lungul graniței dintre Norvegia și Rusia. Activitate secretă la locul de testare a rachetei „Cernobîl zburător”

Urme de Cesiu-137 radioactiv au fost măsurate de-a lungul graniței Norvegiei cu Rusia. Nivelurile de radiații sunt „în mod clar” mai mari decât cele normale, au declarat autoritățile norvegiene, iar cauza acestei creșteri misterioase este necunoscută, scrie Daily Mail.

Una dintre temeri este că ar putea avea legătură cu locul de testare Pankovo al Rusiei pentru Burevestnik - o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară și armament nuclear - din arhipelagul Novaia Zemlia.

Arma experimentală, cunoscută sub numele de „ Cernobîlul zburător” a lui Vladimir Putin, este menită să poată rămâne în aer zile sau chiar săptămâni, în timp ce sondează slăbiciunile apărării occidentale.

Cu toate acestea, pot exista și alte motive pentru vârful radioactiv, informează Barents Observer.

Autoritatea norvegiană pentru radiații și siguranță nucleară (DSA) a confirmat că nivelurile sunt peste norme, dar rămân „foarte scăzute”.

„Nivelurile sunt în mod clar mai ridicate decât cele normale, dar nu prezintă niciun risc pentru oameni sau mediu”, a declarat Bredo Møller, de la unitatea de pregătire pentru situații de urgență a DSA din Svanhovd.

Cesiu-137 radioactiv a apărut între 9 și 12 septembrie.

Norvegia împarte o graniță de 194 de kilometri în interiorul Cercului Arctic cu regiunea Murmansk din Rusia, puternic militarizată.

Media a subliniat că în ultimele săptămâni a existat o activitate strict secretă la locul de testare Burevestnik.

Nu există rapoarte oficiale conform cărora racheta Burevestnik este testată, dar indicii pot fi observate prin studierea imaginilor din satelit actualizate zilnic din arhipelagul arctic.

Barents Observer a văzut în cursul verii mai multe nave de marfă și nave cu destinație specială în apele de lângă Pankovo, iar în ultimele săptămâni, cele două avioane mari de transport Il-76 ale Rosatom au fost parcate periodic pe aeroportul Rogacevo din Novaia Zemlia.

„Se crede că avioanele de culoare albastră efectuează operațiuni legate de testele de la Burevestnik”, scrie publicația.

Cu toate acestea, există, de asemenea, „câteva spărgătoare de gheață cu propulsie nucleară” ancorate în jurul orașului Murmansk, capitala arctică a lui Putin, și numeroase reactoare maritime la bordul submarinelor din regiune, unde se află Flota de Nord a Rusiei.

Filtrele de la Viksjøfjell și Svanhovd din Norvegia - aproape de granița cu Rusia - sunt analizate o dată pe săptămână.

Cantitatea de cesiu de până acum „nu prezintă niciun risc pentru oameni sau mediu”.

The Observer a scris că „este puțin probabil ca astfel de emisii să provină de la un reactor naval aflat în funcțiune pe mare. Scurgeri mici de cesiu-137 sunt mai probabil să apară în timpul pornirii sau întreținerii unui reactor sau din manipularea combustibilului nuclear uzat”.

Russia appears to be planning another test of the Burevestnik nuclear-powered missile, the New York Times writes. The current situation mirrors preparations for previous tests of the Burevestnik (Stormbird), also known as SSC-X-9 Skyfall.