Putin a numit un nou procuror-general, fost coleg de facultate cu Medvedev și cu ministrul Justiției. Cel înlocuit a fost pus șef la Curtea Supremă, în plin scandal de corupție

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a făcut schimbări în conducerea a două dintre cele mai importante instituții din țară. Fostul procuror general, Igor Krasnov, prins într-un scandal de corupție, a fost pus șef la Curtea Supremă a Rusiei cu un mandat pe 6 ani. Noul procuror general lasă în urmă funcția de reprezentant al lui Putin în Districtul federal Nord-Vest, dar și pe cea de procuror general adjunct timp de 11 ani.

Igor Krasnov, acuzat că a cumpărat imobiliare de 15 milioane de euro de când a început războiul în Ucraina, în 2022. Proprietățile au fost trecute pe numele fostei soții și fiului, potrivit Fundației Anticorupție (FBK), organizație fondată de Alexei Navalnîi și condusă acum de foștii săi colaboratori.

Vladimir Putin l-a recompensat pe procurorul general numindu-l șef la Curtea Supremă, la scurt timp după anunțul de eliberare din funcție, la doar câteva zile după scandalul de corupție care îl implică pe Igor Krasnov.

Marți, 22 septembrie, au apărut dezvăluiri care pretind că procurorii ruși l-au vizat direct pe unul dintre judecătorii din Curtea Supremă. În cadrul unei anchete anticorupție inițiată de procuratura condusă de Krasnov, s-a încercat confiscarea a peste 100 de proprietăți imobiliare, potrivit themoscowtimes.com.

Cine este noul procuror general al Rusiei

Noul procuror general al Federației Ruse este Alexander Vladimirovich Gutsan, care a fost procuror general adjunct timp de mai bine de 11 ani.

Născut în regiunea Leningrad, care se învecinează cu Finlanda și Estonia, Alexander Gutsan a devenit în 2018 emisarul prezidențial plenipotențiar în Districtul Federal Nord-Vest, care include și oblastul Leningrad.

La facultatea de Drept din cadrul Universității Sankt Petersburg, Gutsan a fost șeful promoției care l-a inclus pe Dmitri Medvedev, fostul președinte al Federației Ruse, cu care Vladimir Putin a făcut rocada premier/președinte pentru a rămâne neîntrerupt la conducerea Rusiei din anul 2000.

Născut în 1960, Alexander Vladimirovich Gutsan a fost în aceeași promoție cu ministrul rus al Justiției, Konstantin Ciuicenko, și cu noul său adjunct de la Parchetul General, Nikolai Vinnichenko.

