”Nu este niciun semnal” că Rusia ar ataca un stat NATO, susține ministrul Apărării Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că nu este niciun semnal că Federaţia Rusă ar putea ataca un stat membru NATO şi a adăugat că nu crede că acest lucru se va întâmpla. El a reamintit că atunci când ataci un stat NATO se activează articolul 5 al Tratatului Alianţei Nord-Atlantice şi toate ţările NATO vor intra în război cu Rusia.

Ionuţ Moşteanu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, dacă are o analiză conform căreia Federaţia Rusă ar putea să atace un stat membru NATO.

”Nu este niciun semnal. Există şi în spaţiul public îngrijorări, însă nu este nimic clar că asta se va întâmpla. Eu personal cred că Rusia nu va ataca un stat NATO pentru că avem articolul 5 al NATO, această umbrelă de protecţie extraordinar de bună pentru fiecare dintre noi. Când ataci un stat NATO, toate statele NATO vor intra practic alături de statul respectiv în război cu Rusia şi Rusia nu poate să ducă în război cu NATO”, a declarat Ionuţ Moşteanu.

El consideră că Federaţia Rusă nu ar putea deschide un nou front, de această dată cu NATO.

”Uitaţi-vă la linia frontului din Ucraina şi acolo nu există implicare directă a statelor NATO şi a europenilor, în Ucraina există un suport şi un ajutor masiv pentru ucraineni şi Rusia a cucerit 0,11% din teritoriu, dacă nu mă înşel, din aprilie până acum. Deci reuşeşte să mişte linia frontului foarte puţin, deşi investeşte masiv în capacitatea militară şi face mobilizări masive. Imaginaţi-vă că ar mai deschide încă un front cu toţi aliaţii NATO. NATO este cea mai mare putere militară de departe şi nu văd pe nimeni în momentul ăsta să se ia la trântă cu NATO”, a afirmat ministrul Apărării.

