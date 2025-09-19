România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia. „Simte costul războiului său și încearcă să escaladeze conflictul”

România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia. „Simte costul războiului său și încearcă să escaladeze conflictul”
Oana Ţoiu, ministrul de Externe Foto: Facebook/Oana Țoiu

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis vineri, 19 septembrie, că România condamnă încălcarea spaţiului aerian estonian, arătând că această acţiune este iresponsabilă şi arată că un agresor simte costul războiului său şi încearcă să escaladeze conflictul pentru a evita acest cost.

”România condamnă încălcarea spaţiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare ruseşti. Această acţiune este iresponsabilă. Este ceea ce se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului său şi încearcă să escaladeze conflictul pentru a evita acest cost prin orice mijloace posibile”, spune ministrul de Externe într-un mesaj pe platforma X.

Oana Ţoiu arată că este ”un motiv în plus pentru a adopta şi aplica cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni”.

”În calitate de stat membru al UE şi aliat NATO şi ca ţară confruntată cu astfel de provocări din partea Rusiei, România îşi exprimă solidaritatea deplină cu Estonia”, precizează Ţoiu.

Trei avioane de vânătoare ruseşti au pătruns vineri în spaţiul aerian al Estoniei, o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO, au declarat pentru Politico persoane familiarizate cu incursiunea. Incidentul a fost confirmat de Ministerul de Externe al Estoniei, care l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei, potrivit CNN.

Trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al unei țări NATO și se îndreptau spre capitală. Reacția rapidă a Alianței. „Este fără precedent"
Trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al unei țări NATO și se îndreptau spre capitală. Reacția rapidă a Alianței. „Este fără precedent”
Trei avioane de vânătoare ruseşti au pătruns vineri, 19 septembrie, în spaţiul aerian al Estoniei, o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO, au declarat pentru Politico...
Primele reacții după ce Rusia a pătruns cu avioane de vânătoare în spațiul aerian al UE și NATO. „O provocare extrem de periculoasă"
Primele reacții după ce Rusia a pătruns cu avioane de vânătoare în spațiul aerian al UE și NATO. „O provocare extrem de periculoasă”
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comentat vineri, 19 septembrie, incidentul din Estonia, asociindu-l cu necesitatea de aprobare ”rapidă” a noului pachet de sancţiuni...
