O nouă moarte suspectă s-a înregistrat în rândurile angajaților din instituțiile cheie ale regimului Putin.

La Moscova a fost ucis un ofițer FSB, Vladimir Feșcenko, despre care se știe că fusese campion de haltere și maestru internațional al sportului.

În ultima perioadă, Feșcenko ar fi lucrat pentru Divizia de Contrainformații, informează Digi 24 la data de 14 ianuarie 2025.

Cadavrul lui Feșcenko, având o "rană adâncă" în frunte, a fost descoperit într-o clădire de pe strada Olkhovskaia, care găzduiește atât sediul Ministerului rus al Apărării, și cât și biroul FSB pentru districtul militar Moscova.

😇FSB counterintelligence officer Vladimir Feshchenko was killed in Moscow.He was found dead in the building of the 🇷🇺Defense Ministry.

The media reports that he was killed by a fellow warrant officer with whom he was drinking in his office.

What a lovely russian tradition 😍 pic.twitter.com/Hetq7Gk7Vf