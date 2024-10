Comandantul adjunct al Centrului de Pregătire al Forțelor de Operațiuni Speciale al Forțelor Armate Ruse a fost împușcat mortal în apropiere de Moscova.

Nikita Klenkov, colonel GRU, a fost ucis de către un atacator necunoscut, la mai puțin de 20 de minute de mers cu mașina de Centrul de pregătire al forțelor de operațiuni speciale ruse.

Klenkov, în vârstă de 44 de ani, a fost comandantul adjunct al unității GRU 43292, care servește drept centru de pregătire pentru forțele de operațiuni speciale, notează Moscow Times.

Canalul rusesc de Telegram Baza scrie că Nikita Klenkov a fost împușcat pe marginea unui drum în orașul Melenki, la est de Moscova. Atacatorul ar fi tras opt focuri de armă de la fereastra unei mașini.

