Ofițerul rus de rang înalt Valery Trankovskyi a fost ucis miercuri, 13 noiembrie, în orașul Sevastopol, din Crimeea. Potrivit Kievului, colonelul era ”un criminal de război care a ordonat lansarea de rachete de croazieră de pe Marea Neagră asupra unor obiective civile din Ucraina", arată informații postate pe rețeaua X, la data de 13 noiembrie 2024.

Trankovskyi (47 de ani) a fost șef de Stat Major pe o navă de război a Rusiei și avea gradul de căpitan de rang I (echivalent celui de colonel). Nava lui Trankovskyi lansase rachete Kalibr asupra orașului Vinnița din centrul Ucrainei, în anul 2022.

Autoritățile de ocupație rusești din Crimeea au anunțat că Trankovskyi "a fost ucis astăzi în cartierul Gagarin din Sevastopol în urma exploziei unui dispozitiv exploziv improvizat ce fusese atașat sub vehicul". Un comitet de anchetă al Rusiei a deschis un dosar penal, acuzând un "act terorist". "Persoanele implicate sunt în curs de identificare", susține comitetul rus de anchetă, informează AFP, citată de Antena 3.

Ukraine’s Security Service has confirmed the elimination of Valeriy Trankovsky, head of the missile ship headquarters of Russia’s Black Sea Fleet.

Trankovsky was a war criminal who ordered missile strikes on civilian targets in Ukraine. pic.twitter.com/QKnYAXpbVs