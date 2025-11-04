Autoritățile de la Varșovia susțin că Rusia desfășoară campanii menite să prezinte ucrainenii ca o amenințare mai mare pentru polonezi decât însăși Moscova.

Statul Major al armatei poloneze avertizează că Rusia duce „operațiuni psihologice intense” împotriva Ucrainei pe teritoriul Poloniei. Potrivit oficialilor militari, aceste acțiuni urmăresc să inducă teamă în rândul populației cu privire la presupuse „pretenții teritoriale ucrainene”, să alimenteze sentimente antiucrainene și să submineze relațiile pozitive dintre Varșovia și Kiev.

„Aceste activități includ atât acțiuni directe — precum incendierea unor automobile cu numere ucrainene sau vandalizarea muralelor cu mesaje împotriva războiului — cât și o campanie online intensă, derulată pe portaluri și conturi care promovează discursul urii față de Ucraina”, se arată într-un comunicat al Statului Major.

Militarii polonezi precizează că a fost observată o creștere a comportamentelor ostile față de ucraineni în orașe precum Gdynia și Gdańsk, unde are loc transferul de armament și alte forme de sprijin pentru Ucraina.

Conform autorităților, obiectivul acestor acțiuni este de a semăna frică și neîncredere în societatea poloneză, prezentând prezența refugiaților ucraineni drept o amenințare. În spațiul informațional, Moscova ar încerca să promoveze ideea că agresiunea rusă ar fi o reacție la tragedia de la Volînia din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și că Rusia „apără” Polonia.

„Agresorul se află la est — și acesta este Rusia”, au subliniat reprezentanții Statului Major, menționând că în războiul din Ucraina linia dintre agresor și victimă este clar definită.

Datele poliției poloneze arată o creștere semnificativă a infracțiunilor motivate de ură îndreptate împotriva ucrainenilor. Între ianuarie și iulie 2025 au fost înregistrate 543 de astfel de cazuri, cu 41% mai multe decât în aceeași perioadă a anului precedent, când au fost raportate 384 de incidente.

