O filmare din Rusia a devenit virală după ce un șofer a surprins momentul în care un pacient ce era transportat către o unitate de psihiatrie a spart geamul ambulanței pentru a fugi din mașină.

Incidentul a avut loc în orașul rus Vologda. În imagini se observă cum ambulanța a oprit la semafor, moment în care un bărbat a spart geamul din interior și a fugit din mașină, fiind îmbrăcat doar în chiloți. Acesta ar fi fost dus la o unitate de psihiatrie.

Smashing dam cam footage from the Russian city of Vologda

The man was reportedly being taken to a psychiatric facility pic.twitter.com/08hYVHZrsM