Propagandista rusă Margarita Simonian a fost diagnosticată cu o „boală gravă”, a declarat chiar ea pe 7 septembrie. Simonian a mai spus că urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale.

Simonian, în vârstă de 45 de ani, este o directoare media rusă și redactor-șef al publicației de propagandă ruse RT și al grupului media Rossiya Segodnya, scrie Kyiv Independent.

„Săptămâna aceasta am fost diagnosticată cu o boală teribilă și gravă”, a declarat Simonian în cadrul programului propagandistului Vladimir Solovyov de pe Rossiya-1.

Simonian nu a oferit mai multe detalii despre natura bolii sale, adăugând că a decis să vorbească despre aceasta pentru a „preveni răspândirea zvonurilor”.

Potrivit unei surse apropiate industriei media ruse, citată de Moscow Times, Simonian a fost diagnosticată cu cancer și se confruntă cu probleme grave de sănătate.

Sursa a adăugat că sunt în curs de desfășurare discuții cu privire la posibilitatea ca aceasta să continue să lucreze la RT, fiind luată în considerare și posibilitatea plecării sale.

În timpul emisiunii lui Solovyov, Simonian a amintit, de asemenea, că soțul ei, Tigran Keosayan, a fost în comă timp de nouă luni.

Keosayan, propagandist și regizor de film rus în vârstă de 59 de ani, a fost spitalizat în decembrie 2024 după ce a suferit un deces clinic.

Margarita Simonian este una dintre cele mai proeminente fețe ale propagandei de stat rusești și a fost sancționată de UE, Regatul Unit, SUA și Ucraina pentru rolul său.

De la izbucnirea invaziei la scară largă a Ucrainei, ea și-a exprimat constant sprijinul pentru agresiunea rusă, a denunțat protestele anti-război din Rusia din 2022 și a răspândit afirmații false despre conflict pentru a discredita Ucraina.

Ads