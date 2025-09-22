"Păpușa lui Putin" a confirmat că urmează un tratament pentru cancer. "În curând, mă veți vedea cu peruci"

Autor: Adrian Zia
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 17:23
392 citiri
"Păpușa lui Putin" a confirmat că urmează un tratament pentru cancer. "În curând, mă veți vedea cu peruci"
Margarita Simonian și Vladimir Putin FOTO X/@Cub_Bearson

Propagandista rusă Margarita Simonyan a confirmat public luni, 22 septembrie, că urmează un tratament pentru cancer. Simonyan, o directoare media rusă în vârstă de 45 de ani și redactor-șef al publicației de propagandă ruse RT, a declarat pe 7 septembrie că a fost diagnosticată cu o „boală gravă” și că urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale.

Deși nu a oferit detalii despre natura bolii sale la momentul respectiv, Moscow Times a relatat anterior că Simonyan a fost diagnosticată cu cancer. O sursă din industria media a declarat publicației independente că plecarea lui Simonyan de la RT este în curs de analiză, scrie kyivindependent.com.

„Aș scrie cu plăcere că sunt bine, dar încerc să nu mint niciodată”, a spus Simonyan pe canalul său de Telegram pe 22 septembrie.

„Tigran (Keosayan) este încă în comă, iar eu sunt în tratament pentru cancer. Ce e bun în asta? În curând, mă veți vedea cu peruci.”

Keosayan, soțul în vârstă de 59 de ani al lui Simonyan, propagandist și regizor de film, a fost spitalizat în decembrie 2024 după ce a suferit un deces clinic. De atunci, se află în comă.

Simonyan este una dintre cele mai proeminente fețe ale propagandei de stat rusești și a fost sancționată de UE, Marea Britanie, SUA și Ucraina.

De la izbucnirea invaziei la scară largă a Ucrainei, ea și-a exprimat constant sprijinul pentru agresiunea rusă, a denunțat protestele anti-război din Rusia din 2022 și a răspândit afirmații false despre conflict pentru a discredita Ucraina.

Putin propune americanilor prelungirea unui tratat nuclear pe care Trump îl considera mult prea avantajos pentru Rusia. E semnat de pe vremea lui Obama și prelungit de Biden
Putin propune americanilor prelungirea unui tratat nuclear pe care Trump îl considera mult prea avantajos pentru Rusia. E semnat de pe vremea lui Obama și prelungit de Biden
Președintele rus Vladimir Putin propune luni o prelungire - cu un an - a tratatului de dezarmare nucleară New START, încheiat de către Rusia cu Statele Unite, care urmează să expire în...
Condamnare definitivă pentru columbianul care plănuia acte de sabotaj în România. Câți ani va sta în spatele gratiilor
Condamnare definitivă pentru columbianul care plănuia acte de sabotaj în România. Câți ani va sta în spatele gratiilor
Cetățeanul din Columbia care plănuia să arunce în aer obiective strategice din România, instigat de o persoană rezidentă în Federația Rusă, a fost condamnat definitiv luni, 22...
#Rusia, #Margarita Simonian, #papusa putin, #tratament cancer , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Simona Halep a recunoscut, dupa ce americanii au scris ca "se confrunta cu dificultati": "A existat o singura cale"
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gafa de proporții a guvernului portughez, după recunoașterea statului Palestina. Ce steag au afișat de fapt într-o postare pe X
  2. "Păpușa lui Putin" a confirmat că urmează un tratament pentru cancer. "În curând, mă veți vedea cu peruci"
  3. Flota "fantomă" a Rusiei, care livrează petrol în ciuda sancțiunilor internaționale, ar fi operat chiar în preajma litoralului românesc
  4. Putin propune americanilor prelungirea unui tratat nuclear pe care Trump îl considera mult prea avantajos pentru Rusia. E semnat de pe vremea lui Obama și prelungit de Biden
  5. CTP recomandă un serial despre fugarul moldovean Vladimir Plahotniuc: ”Dacă vreți să vedeți cum arată otrava injectată românilor de peste Prut...” VIDEO
  6. Tentativa de împăcare dintre Regele Charles și fiul său mai mic nu a avut prea mare succes. Monarhul a respins întoarcerea lui Harry la îndatoririle oficiale ale familiei regale
  7. Tusk avertizează: Polonia va doborî orice obiect care încalcă spațiul său aerian. Cât de departe e dispusă să meargă NATO
  8. 4 pași pentru a-ți schimba cariera după 40 de ani dacă te simți complet blocat, potrivit unui expert
  9. Arheologii caută urmele grădinii biblice a Edenului. Ei analizează în detaliu textele antice și imaginile din satelit
  10. Proteste în Italia. Mii de persoane au ieșit în stradă în semn de solidaritate pentru populația din Gaza FOTO/VIDEO