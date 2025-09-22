"Păpușa lui Putin" a confirmat că urmează un tratament pentru cancer. "În curând, mă veți vedea cu peruci"

Propagandista rusă Margarita Simonyan a confirmat public luni, 22 septembrie, că urmează un tratament pentru cancer. Simonyan, o directoare media rusă în vârstă de 45 de ani și redactor-șef al publicației de propagandă ruse RT, a declarat pe 7 septembrie că a fost diagnosticată cu o „boală gravă” și că urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale.

Deși nu a oferit detalii despre natura bolii sale la momentul respectiv, Moscow Times a relatat anterior că Simonyan a fost diagnosticată cu cancer. O sursă din industria media a declarat publicației independente că plecarea lui Simonyan de la RT este în curs de analiză, scrie kyivindependent.com.

„Aș scrie cu plăcere că sunt bine, dar încerc să nu mint niciodată”, a spus Simonyan pe canalul său de Telegram pe 22 septembrie.

„Tigran (Keosayan) este încă în comă, iar eu sunt în tratament pentru cancer. Ce e bun în asta? În curând, mă veți vedea cu peruci.”

Keosayan, soțul în vârstă de 59 de ani al lui Simonyan, propagandist și regizor de film, a fost spitalizat în decembrie 2024 după ce a suferit un deces clinic. De atunci, se află în comă.

Simonyan este una dintre cele mai proeminente fețe ale propagandei de stat rusești și a fost sancționată de UE, Marea Britanie, SUA și Ucraina.

De la izbucnirea invaziei la scară largă a Ucrainei, ea și-a exprimat constant sprijinul pentru agresiunea rusă, a denunțat protestele anti-război din Rusia din 2022 și a răspândit afirmații false despre conflict pentru a discredita Ucraina.

