Un bărbat rus s-a filmat în timp ce distruge un iPad cu ciocanul. Imaginile au fost mediatizate pe canalele sociale din Ucraina.

Un bărbat rus, ”patriotul lui Putin” cum îl prezintă agenția de presă Nexta Live pe Twitter, distruge un iPad și apoi își lasă și copilul să-i urmeze gestul. Momentul a fost filmat și a ajuns pe rețelele sociale.

Comentatorii ucraineni au comentat: ”Nu arătați acest videoclip extratereștrilor, ar putea crede că nu există forme avansate de viață pe Pământ”. Filmulețul are circa 390.000 de vizualizări.

Putin's patriot destroys iPad. Do not show this video to aliens, otherwise they will think that there is no advanced life on Earth. pic.twitter.com/4aYrlqvXsM