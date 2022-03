Compania farmaceutică Pfizer a anunțat că nu va mai face investiții în Rusia, dar va continua furnizarea de medicamente. Toate profiturile filialei din Rusia vor fi direcționate către cauze umanitare din Ucraina.

Conducerea companiei Pfizer anunță, într-un comunicat publicat pe site, că va stopa orice investiții în Rusia, că nu va mai iniția noi studii clinice pentru dezvoltarea de pastile, dar că va continua furnizarea de medicamente.

”Pfizer a concluzionat că o pauză voluntară a fluxului de medicamente către Rusia ar fi o încălcare directă a principiului nostru fundamental de a pune pacienții pe primul loc.

Încheierea livrării de medicamente, inclusiv a terapiilor pentru cancer sau cardiovasculare, ar cauza suferințe semnificative ale pacienților și potențiale pierderi de vieți, în special în rândul copiilor și vârstnicilor.

Cu toate acestea, menținerea furnizării de medicamente către Rusia nu înseamnă că vom continua să facem afaceri ca de obicei în Rusia. Astăzi anunțăm că, cu efect imediat, Pfizer va dona toate profiturile filialei noastre din Rusia unor cauze care oferă sprijin umanitar direct poporului Ucrainei. Aceasta se va adăuga tuturor celorlalte donații anunțate recent de la Pfizer către Ucraina”, se arată în comunicatul citat.

Reprezentanții companiei farma au mai precizat că nu se vor mai face noi studii clinice în Rusia.

”Pfizer va colabora cu FDA și cu alte autorități de reglementare pentru a trece toate studiile clinice în curs la site-uri alternative din afara Rusiei. În concordanță cu angajamentul nostru de a pune pacienții pe primul loc, vom continua să furnizăm medicamentele necesare pacienților deja înscriși în studiile clinice.

În cele din urmă, deși Pfizer nu deține și nu operează niciun site de producție în Rusia, vom înceta toate investițiile planificate cu furnizorii locali, menite să construiască capacitatea de producție în țară”, se mai arată în comunicat.

