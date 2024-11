Polul Nord Magnetic al Pământului se îndreaptă spre Rusia. Ce impact ar putea avea asupra vieții noastre cotidiene

Oamenii de știință au detectat o activitate neașteptată în zona arctică superioară - Polul Nord magnetic se îndreaptă spre Rusia, într-un mod care nu a mai fost văzut până acum.

Este important de menționat că acest pol nu trebuie confundat cu Polul Geografic Nord, care marchează extremitatea nordică a planetei și care rămâne staționar la intersecția tuturor liniilor de longitudine. Polul Nord Magnetic este direcția către care se îndreaptă acele busolei și, spre deosebire de Polul Geografic, acesta nu este fix. Mișcările lui sunt determinate de activitatea magnetică din adâncurile scoarței terestre, scrie The Daily Mail.

Dr. William Brown, care creează modele ale câmpului geomagnetic la British Geological Survey (BGS), a explicat: „Este o minge mare, haotică și turbulentă de fier topit care se învârte în mijlocul pământului și care generează magnetismul. Deci, deși putem monitoriza și vedea cum se schimbă, este destul de dificil să prezicem exact cum se va schimba”. Polul magnetic s-a deplasat de-a lungul țărmului nordic al Canadei timp de secole, a spus Brown. În anii 1990, a intrat în derivă în Oceanul Arctic, iar, după aceea, a accelerat și s-a îndreptat spre Siberia.

Din 1600 până în 1990, se estimează că s-a deplasat cu aproximativ 10-15 km pe an. La începutul anilor 2000, a accelerat până la aproximativ 55 km pe an, a declarat Dr. Brown pentru The Independent. Datele provin de la World Magnetic Model, creat de British Geological Survey (BGS) în colaborare cu Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA. Modelul prognozează locația polului la un moment dat. Noul model urmează să fie lansat în decembrie. În ultimii cinci ani, polul nord magnetic a încetinit semnificativ la aproximativ 25 km pe an.

Polul Nord Magnetic a fost descoperit în 1831, în nordul Canadei

„Polul magnetic s-a mișcat foarte încet în jurul Canadei timp de multe secole, încă din 1500”, spune Dr. Ciarán Beggan de la British Geological Survey. ”În ultimii 20 de ani, s-a accelerat spre nord, spre Siberia, mărind viteza în fiecare an până acum cinci ani, când s-a încetinit brusc de la 50 la 40 km pe an. Este un comportament pe care nu l-am mai observat până acum, iar acest lucru face prognozarea schimbărilor câmpului magnetic mult mai dificilă. În schimb, polul sudic se mișcă foarte lent. Și nu știm de ce există diferențe atât de mari între emisfere,” mai spune cercetătorul.

Deși aceste schimbări pot părea îndepărtate de viața de zi cu zi și de obicei trec neobservate, ele ne afectează pe toți într-o măsură mai mare sau mai mică.

Busolele magnetice, de exemplu, sunt fundamentale pentru navigația modernă, ghidând aeronavele, submarinele, dar și busolele de pe smartphone-urile noastre. Schimbările invizibile ale câmpului magnetic pot influența și activitățile de foraj pentru petrol și gaze sau cercetările legate de activitatea seismică.

Polul Magnetic Nord a fost descoperit în 1831, în nordul Canadei, de către Sir James Clark Ross, un comandant al marinei britanice și explorator al Arcticii. De atunci, acesta a început să se deplaseze spre Siberia. În acea perioadă, Ross folosea o combinație de busole magnetice și citiri ale hărților pentru a-și confirma descoperirile. În schimb, astăzi, tehnicile utilizate sunt mult mai avansate.

British Geological Survey, care a dezvoltat Modelul Magnetic Mondial în colaborare cu Centrul Național de Date Geofizice din SUA, folosește în prezent o rețea de sateliți ai Agenției Spațiale Europene pentru a urmări mișcările câmpului magnetic.

Profesorul Phil Livermore de la Universitatea din Leeds sugerează că fluctuațiile poziției Polului Nord Magnetic sunt cauzate de mișcarea unui „jet stream” de fier lichid în miezul Pământului. Urmărirea acestui flux ar putea permite oamenilor de știință să prezică schimbările viitoare, dar procesul este îngreunat de adâncimea la care se află fierul lichid, sub scoarța terestră, notează Daily Mail.

