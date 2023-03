Marina rusă a respins miercuri dimineaţă un atac cu drone asupra portului Sevastopol, în peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal în 2014 de Moscova, şi care este principala bază a Flotei ruse din Marea Neagră, susține guvernatorul acestui oraş, Mihail Razvojaiev, citat de AFP, EFE şi Reuters.

„În zori, flota (rusă) din Marea Neagră a respins un atac cu drone de suprafaţă împotriva Sevastopolului", a declarat pe Telegram guvernatorul Mihail Razvojaiev, instalat de Rusia.

În total au fost distruse trei drone, a indicat el, afirmând în acelaşi timp că aparatele fără pilot "au încercat să pătrundă în golf", dar marinarii au tras în direcţia lor cu arme de calibru mic.

Explosions can be heard in occupied #Sevastopol this morning. pic.twitter.com/bk0TRUzEVQ