Regelui Charles al III-lea ”omorât” se ruși. Revolta diplomației britanice: ”Informația este falsă”

O știre falsă despre moartea regelui Charles al III-lea a înfuriat Ambasada Regatului Unit în Ucraina, după ce informaţii mincinose au circulat în masă pe reţele de socializare şi în unele publicaţii ruseşti, şi au determinat-o să reacţioneze în mod oficial.

Această știre falsă a apărut după ce ministrul britanic de Externe David Cameron a afirmat că alegeri prezidenţiale ruse nu au fost nici libere şi nici corecte.

„Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a murit la vârsta de 75 de ani, potrivit presei”, scria site-ul rus de propagandă Sputnik.

🇬🇧 We would like to inform you that the news about the death of King Charles III is fake. pic.twitter.com/Ilg2GZn0mo