Președintele Dumei ruse de Stat, amenințări către Occident: „Ar trebui să se închine în fața lui Putin pentru a nu folosi această armă” VIDEO

Autor: Maria Mora
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 11:02
459 citiri
Președintele Dumei ruse de Stat, amenințări către Occident: „Ar trebui să se închine în fața lui Putin pentru a nu folosi această armă” VIDEO
Vladimir Putin FOTO Hepta

Țările occidentale ar trebui să se "închine" în fața președintelui rus Vladimir Putin, pentru a evita lovituri ale Moscovei, transmite președintele Dumei ruse de Stat, Viaceslav Volodin, care susține că astfel vor evita folosirea de către Rusia a torpilei nucleare Poseidon.

„Nimeni nu a crezut, dar președintele a reușit. Crearea rachetei de croazieră Burevestnik a făcut posibilă testarea lui Poseidon: Nu există egal pentru astfel de armă. președintele a supervizat implementarea acestui proiect de la început la sfârșit. Vedem rezultatele - o capacitate mai mare de apărare a țării. Și astăzi, cei care ne fac rău în străinătate ar trebui să se închine în fața comandantului nostru suprem - doar pentru a nu folosi aceste arme”, a spus Volodin.

Anunțul făcut de Putin

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică, 26 octombrie, testarea finală reuşită a unei rachete de croazieră ruseşti cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică” cu o rază de acţiune de până la 14.000 kilometri în Ucraina, în plină ofensivă în Ucraina.

„Testele decisive sunt acum finalizate”, a declarat Putin într-un videoclip difuzat de Kremlin, în cadrul unei reuniuni cu oficiali militari.

El a ordonat să se înceapă „pregătirea infrastructurii pentru punerea în funcţiune a acestui armament în cadrul forţelor armate” ruse.

”Este o creaţie unică, pe care nimeni altcineva în lume nu o are”, a dat asigurări liderul de la Kremlin.

Putin a subliniat că Burevestnik (”pasărea furtunii” în rusă) are o ”rază de acţiune nelimitată”.

De asemenea, Putin a declarat miercuri, 29 octombrie, că forțele armate ruse au efectuat un nou test al dronei submarine cu propulsie nucleară „Poseidon” – un proiect despre care Kremlinul afirmă că nu are echivalent la nivel mondial.

Potrivit liderului rus, testul a avut loc recent și ar fi inclus, pentru prima dată, activarea completă a sistemului de propulsie nucleară.

„Ieri am efectuat încă un test al unui nou sistem promițător – vehiculul subacvatic fără echipaj Poseidon, cu propulsie nucleară. Am reușit nu doar lansarea de pe submarinul purtător, ci și pornirea reactorului nuclear, care a funcționat un timp îndelungat”, a declarat Putin, citat de presa de stat rusă.

Președintele a descris testul drept „un succes” și a susținut că drona are o putere superioară celei mai avansate rachete balistice intercontinentale a Rusiei, „Sarmat”.

„Prin viteza și adâncimea la care se deplasează, acest aparat nu are echivalent în lume și, pentru moment, nu există mijloace capabile să îl intercepteze”, a afirmat Putin.

Rusia anunță testarea unei rachete cu propulsie nucleară
Rusia anunță testarea unei rachete cu propulsie nucleară
Rusia anunță testarea cu succes a rachetei de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik. ”Este o armă unică la nivel mondial”, avertizează liderul rus Vladimir Putin. Experţii...
Panică la Kremlin: Putin, tot mai izolat, se teme de o posibilă lovitură de stat. FSB acuză opoziția rusă de complot pentru răsturnarea puterii
Panică la Kremlin: Putin, tot mai izolat, se teme de o posibilă lovitură de stat. FSB acuză opoziția rusă de complot pentru răsturnarea puterii
De la preluarea puterii, Vladimir Putin a transformat Rusia într-un stat autoritar, controlând cu strictețe toate pârghiile politice și economice. Însă, la aproape un sfert de secol de la...
#Rusia, #Vladimir Putin, #racheta nucleara rusia, #Burevestnik, #drona poseidon, #presedinte duma stat Rusia, #Viaceslav Volodin , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ciprian Marica l-a prins pe "sifonul" de la nationala Romaniei: "La antrenor binganeste sigur!"
ObservatorNews.ro
Facturile la electricitate si caldura cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cat vom plati mai mult
DigiSport.ro
Celebrul milionar roman care circula cu metroul in Bucuresti. Cum arata acum, la 47 de ani

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rachetele care l-au determinat pe Trump să renunţe la tratatul nuclear, folosite în Ucraina. Expert: O problemă pentru securitatea europeană
  2. Un al doilea avion de spionaj rusesc interceptat de europeni în trei zile. Precizările făcute de Polonia
  3. Avertisment pentru turiștii care vor să urce pe munte în weekend. Cinci accidente mortale au avut loc în ultimele zile
  4. Probleme pentru Trump, după retragerea militarilor din România. Val de critici din propriul partid
  5. Maia Sandu denunță manipularea online: „Libertatea de exprimare este pentru oameni reali, nu pentru armate de boți”
  6. Președintele Dumei ruse de Stat, amenințări către Occident: „Ar trebui să se închine în fața lui Putin pentru a nu folosi această armă” VIDEO
  7. Un bebeluș a suferit arsuri grave de la razele UV. „Umbra nu înseamnă siguranță”
  8. Frizeri și coafeze, dezbrăcați și bătuți cu bice la un training. Practicile, bazate pe metoda lui Alex Lesli, blogger acuzat de instigare la viol în Rusia
  9. Ce face diplomația românească în timp ce trupe ale SUA pleacă: „România nu mai are o politică externă activă de cel puțin cinci ani. Nimeni n-a bătut la ușa lui Trump”
  10. ÎPS Teodosie, nu mai poate binecuvânta angajările din Facultatea de Teologie. Cine a luat decizia SURSE