Țările occidentale ar trebui să se "închine" în fața președintelui rus Vladimir Putin, pentru a evita lovituri ale Moscovei, transmite președintele Dumei ruse de Stat, Viaceslav Volodin, care susține că astfel vor evita folosirea de către Rusia a torpilei nucleare Poseidon.

„Nimeni nu a crezut, dar președintele a reușit. Crearea rachetei de croazieră Burevestnik a făcut posibilă testarea lui Poseidon: Nu există egal pentru astfel de armă. președintele a supervizat implementarea acestui proiect de la început la sfârșit. Vedem rezultatele - o capacitate mai mare de apărare a țării. Și astăzi, cei care ne fac rău în străinătate ar trebui să se închine în fața comandantului nostru suprem - doar pentru a nu folosi aceste arme”, a spus Volodin.

Anunțul făcut de Putin

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică, 26 octombrie, testarea finală reuşită a unei rachete de croazieră ruseşti cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică” cu o rază de acţiune de până la 14.000 kilometri în Ucraina, în plină ofensivă în Ucraina.

„Testele decisive sunt acum finalizate”, a declarat Putin într-un videoclip difuzat de Kremlin, în cadrul unei reuniuni cu oficiali militari.

El a ordonat să se înceapă „pregătirea infrastructurii pentru punerea în funcţiune a acestui armament în cadrul forţelor armate” ruse.

”Este o creaţie unică, pe care nimeni altcineva în lume nu o are”, a dat asigurări liderul de la Kremlin.

Putin a subliniat că Burevestnik (”pasărea furtunii” în rusă) are o ”rază de acţiune nelimitată”.

De asemenea, Putin a declarat miercuri, 29 octombrie, că forțele armate ruse au efectuat un nou test al dronei submarine cu propulsie nucleară „Poseidon” – un proiect despre care Kremlinul afirmă că nu are echivalent la nivel mondial.

Potrivit liderului rus, testul a avut loc recent și ar fi inclus, pentru prima dată, activarea completă a sistemului de propulsie nucleară.

„Ieri am efectuat încă un test al unui nou sistem promițător – vehiculul subacvatic fără echipaj Poseidon, cu propulsie nucleară. Am reușit nu doar lansarea de pe submarinul purtător, ci și pornirea reactorului nuclear, care a funcționat un timp îndelungat”, a declarat Putin, citat de presa de stat rusă.

Președintele a descris testul drept „un succes” și a susținut că drona are o putere superioară celei mai avansate rachete balistice intercontinentale a Rusiei, „Sarmat”.

„Prin viteza și adâncimea la care se deplasează, acest aparat nu are echivalent în lume și, pentru moment, nu există mijloace capabile să îl intercepteze”, a afirmat Putin.

