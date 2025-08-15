Vladimir Putin l-a trimis pe unul dintre cei mai agresivi și loiali locotenenți în Coreea de Nord FOTO

Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul unei vizite oficiale la Phenian, a anunțat joi, 14 august, parlamentul rus.

Volodin, un aliat apropiat al președintelui Vladimir Putin, a transmis salutări din partea liderului rus și i-a mulțumit lui Kim pentru sprijinul acordat de Coreea de Nord în campania militară a Rusiei din Ucraina.

Putin avusese marți o convorbire telefonică cu Kim, pe care l-a informat despre discuțiile pe care le va purta vineri, 15 august, în Alaska, cu președintele american Donald Trump.

Kim a trimis un răspuns la o scrisoare a lui Putin, care a fost transmisă de Volodin cu ocazia a 80 de ani de la eliberarea de sub dominația colonială japoneză, a informat vineri agenția de știri oficială nord-coreeană KCNA. În scrisoarea adresată lui Putin, Kim a afirmat că soldații din Coreea de Nord și Rusia au dat dovadă de „prietenie și unitate” pe câmpul de luptă pentru a lupta împotriva „unui dușman comun”, pe care nu l-a identificat, notează Reuters.

Ads

Today, #KimJongUn attended a meeting held in celebration of the 80th anniversary of national liberation Present there was Vyacheslav Volodin Speaker of the State Duma of #Russia, and other delegates from abroad The meeting concluded with the playing of the Internationale pic.twitter.com/CAdLwc8ucc — North Korean Archives and Library (NKAAL) (@NorthNKAAL) August 15, 2025

Phenianul și Moscova au confirmat amândouă desfășurarea trupelor nord-coreene pentru a sprijini ofensiva Rusiei împotriva Ucrainei, pentru recucerirea regiunii Kursk.

Ads

Today, #KimJongUn met with Vyacheslav Volodin, Speaker of the State Duma of #Russia, on the occasion of the 80th anniversary of liberation They discussed the relations between the two countries, Volodin conveyed a greeting and letter from Vladimir #Putin, President of Russia pic.twitter.com/iaoYeUAPKI — North Korean Archives and Library (NKAAL) (@NorthNKAAL) August 15, 2025

Agenția de informații a Coreei de Sud a declarat în iunie că Nordul ar fi pregătit să trimită și mai multe trupe în Rusia.

Ads