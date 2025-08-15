Vladimir Putin l-a trimis pe unul dintre cei mai agresivi și loiali locotenenți în Coreea de Nord FOTO

Autor: Maria Popa
Vineri, 15 August 2025, ora 09:51
350 citiri
Vladimir Putin l-a trimis pe unul dintre cei mai agresivi și loiali locotenenți în Coreea de Nord FOTO
Vladimir Putin și Kim Jong-un FOTO: Hepta

Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul unei vizite oficiale la Phenian, a anunțat joi, 14 august, parlamentul rus.

Volodin, un aliat apropiat al președintelui Vladimir Putin, a transmis salutări din partea liderului rus și i-a mulțumit lui Kim pentru sprijinul acordat de Coreea de Nord în campania militară a Rusiei din Ucraina.

Putin avusese marți o convorbire telefonică cu Kim, pe care l-a informat despre discuțiile pe care le va purta vineri, 15 august, în Alaska, cu președintele american Donald Trump.

Kim a trimis un răspuns la o scrisoare a lui Putin, care a fost transmisă de Volodin cu ocazia a 80 de ani de la eliberarea de sub dominația colonială japoneză, a informat vineri agenția de știri oficială nord-coreeană KCNA. În scrisoarea adresată lui Putin, Kim a afirmat că soldații din Coreea de Nord și Rusia au dat dovadă de „prietenie și unitate” pe câmpul de luptă pentru a lupta împotriva „unui dușman comun”, pe care nu l-a identificat, notează Reuters.

Phenianul și Moscova au confirmat amândouă desfășurarea trupelor nord-coreene pentru a sprijini ofensiva Rusiei împotriva Ucrainei, pentru recucerirea regiunii Kursk.

Agenția de informații a Coreei de Sud a declarat în iunie că Nordul ar fi pregătit să trimită și mai multe trupe în Rusia.

