Rușii care fug din țară din calea mobilizării lui Putin primesc protecție în Kazahstan. Anunțul președintelui

Preşedintele kazah Kasim-Jomart Tokaiev anunţă marţi că Kazahstanul le va acorda protecţie ruşilor care fug în această ţară de mobilizarea militară în curs decretată de preşedintele Vladimir Putin în Războiul rus din Ucraina, relatează AFP.

”În ultimele zile, mulţi oameni vin la noi, din Rusia. Majoritatea sunt obligaţi să plece din cauza unei situaţii fără ieşire”, a declarat Kasim-Jomart Tokaiev, potrivit agenţiilor ruse de presă.

”Trebuie să ne ocupăm de ei, să le asigurăm securitatea”, îndeamnă acest aliat al Moscovei, care s-a distanţat de Kremlin după ce omologul său a rus a invadat Ucraina.

#Kazakh President #Tokayev spoke out about the influx of #Russian refugees:

"A lot of people from #Russia have been coming to us in recent days. Most of them are forced to leave because of the desperate situation. We must show concern for them and ensure their safety". pic.twitter.com/sa5ISmCQ44