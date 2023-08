Prigojin, mesaj de la „plus 50 de grade Celsius”: „Se lucrează să facem Rusia și mai mare” VIDEO

Canalele de Telegram legate de grupul de mercenari Wagner au publicat luni seara o înregistrare video în care liderul lor, Evgheni Prigojin, apare în haine militare, într-un peisaj aparent arid, şi spune că este în Africa, unde „lucrează” la peste 50 de grade pentru a face Rusia „şi mai mare”, pe toate continentele, arată Știrile Pro TV.

Potrivit sursei citate, este a doua apariţie video a lui Evgheni Prigojin după revolta eşuată împotriva conducerii de la Moscova.

În imaginile postate pe canalele Telegram legate de Grupul Wagner, printre care se numără şi Grey Zone, Prigojin se prezintă în faţa adepţilor săi în ţinută militară, cu o mitralieră în mână, în timp ce în spatele lui se vede un teren arid, dar şi câteva vehicule cu luptători.â

Prigozhin published a new video.

He claims to be in Africa.

Prigozhin said that Wagner is currently "making Russia even greater on all continents, and Africa even freer. [We] bring justice and happiness to the African peoples". pic.twitter.com/lAJnPlCnMa