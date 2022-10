Pe cine învinovățește Putin pentru explozia podului Kerci: Un ”atac terorist” susținut de ”serviciile speciale ale Ucrainei” și cetățeni ruși VIDEO

Președintele Vadimir Putin a avut o primă reacție după distrugerea podului Kerci din Crimeea.

Într-o înregistrare filmată, liderul de la Kremlin apare cu șeful Comitetului de anchetă al Federației Ruse, Alexander Bastrykin, arată news.obozrevatel.com.

Acesta din urmă îi spune președintelui concluziile anchetei făcute la podul din Crimeea.

Putin e convins că în spatele exploziei Podului Kerci se află serviciile speciale ale Ucrainei. El a calificat explozia drept ”un atac terorist” la adresa infrastructurii Federației Ruse.

”Fără îndoială, autorii, interpreții și clienții sunt serviciile speciale ale Ucrainei”, a conchis Putin.

„.. precum și cetățenii Rusiei și ai țărilor străine care au ajutat la pregătirea acestui atac terorist”, a adăugat Bastrykin.

