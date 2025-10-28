Primarul unei metropole din Rusia sare la gâtul cetățenilor: „Vorbesc cu inteligența artificială în fiecare minut, dar nu știu să folosească toaleta”

Autor: Constantin Dimitriu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 21:23
157 citiri
Hârtie igienică cu fața lui Putin, vândută în Ucraina FOTO Hepta

Primarul orașului Kazan, Ilsur Metșin, a criticat locuitorii orașului pentru numărul mare de toalete înfundate. La o ședință cu șefii companiilor municipale și departamentelor Comitetului Executiv din Kazan (nr, echivalentul consiliului local), edilul i-a îndemnat pe locuitori să își folosească toaletele doar în scopul lor original.

„Cincizeci de înfundări pe zi sunt rezultatul iresponsabilității locuitorilor. Aruncă literalmente orice în toaletă. Au învățat să folosească smartphone-uri, să consulte inteligența artificială în fiecare minut, dar toaleta... din păcate, este o problemă”, a comentat Ilsur Metșin, potrivit cotidianului rus Kommersant.

În primele nouă luni ale acestui an, angajații Vodokanal, compania municipală responsabilă cu canalizarea, au deblocat peste 13.000 de blocaje cauzate de aruncarea produselor de igienă personală și a șervețelelor umede. Per total, deteriorarea rețelelor de alimentare cu apă și de evacuare a apelor uzate din Kazan depășește 70%.

Kazan are o populație de circa 2 milioane de locuitori (inclusiv zona metropolitană), fiind al optulea oraș ca mărime din Rusia. De asemenea, este capitala republicii Tatarstan, una dintre cele mai bogate părți ale Federației Ruse, grație resurselor uriașe de petrol de acolo.

