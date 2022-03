Primele discuții dintre miniștrii de Externe rus și ucrainean ar putea avea loc în Turcia

Miniștrii de Externe rus și ucrainean ar urma să discute joi, 10 martie, în Turcia pentru prima dată de la începerea războiului în Ucraina.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov și omologul ucrainean Dmitro Kuleba au convenit să se întâlnească joi, la un forum, în sudul Turciei, acestea putând fi primele discuții potențiale între șefii celor două diplomații de când Rusia a invadat Ucraina.

Turcia, membru NATO, care împarte o graniță maritimă cu Rusia și Ucraina în Marea Neagră, s-a oferit să găzduiască discuții între cele două părți. Ankara are relații bune atât cu Moscova, cât și cu Kievul și a numit invazia Rusiei inacceptabilă chiar dacă se opune sancțiunilor împotriva Moscovei.

Kuleba a spus sâmbătă că este deschis la discuții cu Lavrov, dar numai dacă acestea sunt „însemnate”.

⚡️The Minister of Foreign Affairs of #Turkey said that the Foreign Ministers of the #Russian Federation and #Ukraine Lavrov and Kuleba will meet in Antalya pic.twitter.com/oXfWeWTq7d