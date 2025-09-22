Procurorul-general al Rusiei a cumpărat imobiliare de 15 milioane de euro de când a început războiul în Ucraina. Proprietățile au fost trecute pe numele fostei soții și fiului

Autor: Constantin Dimitriu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 14:19
1211 citiri
Procurorul-general al Rusiei a cumpărat imobiliare de 15 milioane de euro de când a început războiul în Ucraina. Proprietățile au fost trecute pe numele fostei soții și fiului
Igor Krasnov, procurorul general al Rusiei, și Vladimir Putin FOTO Hepta

Fundația Anticorupție (FBK), organizație fondată de Alexei Navalnîi și condusă acum de foștii săi colaboratori, a publicat o anchetă privind achiziționarea de proprietăți imobiliare de lux de către familia procurorului general rus Igor Krasnov, în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de ruble (15 milioane de euro, n.r., 1 euro = 100 ruble), după începerea războiului cu Ucraina. Toate proprietățile sunt înregistrate pe numele fostei soții a procurorului general, Anna Krasnova, și al fiului lor, un bebeluș.

Conform anchetei, în 2022, Anna Krasnova a achiziționat un apartament de 165 de metri pătrați în complexul rezidențial de elită „Viața pe Plyushchikha” din centrul Moscovei, evaluat la 370 de milioane de ruble, împreună cu un loc de parcare pentru 5,5 milioane de ruble. Cu un an înainte, Vladimir Levchenko, soțul surorii procurorului general, a achiziționat un apartament în același complex, scrie The Moscow Times.

În 2023, două apartamente combinate cu o suprafață totală de 304 metri pătrați au fost achiziționate pe numele fiului de zece luni al soților Krasnov, Mihail, în complexul rezidențial Zolotoy, vizavi de Kremlin. Valoarea de piață a acestei proprietăți este estimată la 760 de milioane de ruble. Anna Krasnova a achiziționat, de asemenea, două locuri de parcare în același complex pentru 14 milioane de ruble.

Ancheta susține că divorțul cuplului din 2017 a fost fictiv, deoarece aceștia continuă să locuiască în aceeași locuință, să călătorească împreună, iar copilul lor s-a născut în 2023 - la șase ani după divorț. Divorțul fictiv i-a permis procurorului general să evite declararea veniturilor și a proprietății fostei soții, potrivit FBK.

Anna Krasnova, care a lucrat cu jumătate de normă ca meditator la începutul anilor 2010 pentru 750 de ruble pe oră, a ocupat funcții bine plătite în companii asociate cu oameni de afaceri importanți din 2015. De exemplu, la sfârșitul anului 2015, a fost angajată ca Director al Securității Activelor Occidentale la holdingul Segezha Group al lui Vladimir Yevtushenkov, parte a AFK Sistema. La scurt timp după aceea, procedurile penale împotriva lui Yevtushenkov în cazul Bashneft au fost abandonate, în ciuda faptului că omul de afaceri fusese anterior ținut în arest la domiciliu. Igor Krasnov a devenit apoi șeful Direcției de Investigații pentru Cazuri Deosebit de Importante.

Din 2021, Anna Krasnova este vicepreședinte al Transmashholding, deținută de Andrey Bokarev și Iskandar Makhmudov, cu un salariu lunar de 3,5 milioane de ruble.

Soacra procurorului general, Irina Komleva, a demonstrat, de asemenea, o creștere semnificativă a veniturilor - compania sa, Verkhaus Kompleks, a obținut un profit net de peste 300 de milioane de ruble în ultimul an și jumătate, devenind partener al companiei Bashkir Soda, care a fost transferată către Arkady Rotenberg după naționalizare.

Mai mult, așa cum notează FBK, chiar și venitul oficial combinat al familiei este insuficient pentru a achiziționa proprietăți imobiliare în valoare de 1,5 miliarde de ruble.

Numărul rușilor morți în războiul din Ucraina este imens. Bilanțul publicat de Kiev arată pierderile mari suferite de Putin
Numărul rușilor morți în războiul din Ucraina este imens. Bilanțul publicat de Kiev arată pierderile mari suferite de Putin
Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei raportează că Rusia a pierdut peste 1,1 milioane de soldaţi de la începutul invaziei în Ucraina, pe 24 februarie 2022, precum şi zeci de mii de...
Este NATO pregătită pentru un război al dronelor?
Este NATO pregătită pentru un război al dronelor?
După incursiunile dronelor rusești în Polonia și România, NATO a lansat Operațiunea Eastern Sentry pentru a-și întări flancul estic. Cât de serioasă este amenințarea Moscovei? Poate...
#Rusia, #coruptie, #procuror general rusia, #coruptie Rusia, #Igor Krasnov, #razboi Ucraina , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie in cazul condamnarii lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpa
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
Adevarul.ro
Cum au reusit trei mici producatori sa nu-si mai vanda munca pe nimic. "Acum nu fac fata comenzilor"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Proteste în Italia. Mii de persoane au ieșit în stradă în semn de solidaritate pentru populația din Gaza FOTO/VIDEO
  2. Condamnare definitivă pentru columbianul care plănuia acte de sabotaj în România. Câți ani va sta în spatele gratiilor
  3. A fost arestat omul presupus a fi în spatele contaminării țițeiului care a ajuns și în România la începutul lunii august
  4. Sindicatul polițiștilor cere dotări pentru verificarea trotinetelor electrice. "Este timpul să înțelegem că tehnologia ne poate ajuta să salvăm vieți"
  5. Militarii germani care păzesc granița NATO din Lituania primesc prăjituri în cafenele și mulțumiri de la oameni pe stradă. „Aici suntem necesari”
  6. Procurorul-general al Rusiei a cumpărat imobiliare de 15 milioane de euro de când a început războiul în Ucraina. Proprietățile au fost trecute pe numele fostei soții și fiului
  7. Un nou caz de femicid în România. Un bărbat este acuzat că și-a înjunghiat soția în piept după un conflict spontan
  8. Ministerul Sănătății cere pază suplimentară în spitale, după mesajele de amenințare. Poliția și SRI transmit că nu există niciun risc
  9. Reacția Ministerului Educației la mesajele de amenințare trimise școlilor. Cea mai importantă măsură de securitate a unităților de învățământ
  10. Noi alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore UPDATE