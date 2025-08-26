Cum încearcă Rusia să cucerească, în liniște, lumea din afara Occidentului

Într-o dimineață din iunie, Javier Gallardo, șofer de camion din Chile, și-a început ziua ca de obicei: cu o emisiune de muzică clasică. Dar în loc de acorduri liniștitoare, televizorul i-a livrat imagini dintr-un teatru de război. „Ce se întâmplă?”, s-a întrebat. Nu știa postul, nu înțelegea mesajul. După 20 de minute, a închis televizorul. Pe ecran, în colț, trona un logo verde: RT.

Postul rusesc Russia Today, finanțat de Kremlin, era difuzat prin canalul privat chilian Telecanal – fără anunț prealabil, fără explicații. Autoritatea de reglementare audiovizuală din Chile a demarat o anchetă. Răspunsul televiziunii întârzie, notează BBC.

Dar fenomenul este departe de a fi izolat.

În timp ce în țările occidentale RT și agenția Sputnik au fost interzise – după invadarea Ucrainei în 2022 – pentru diseminarea dezinformării, în alte regiuni ale lumii, prezența lor a crescut exponențial. Africa, Balcani, Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est și America Latină au devenit noile fronturi ale unui război informațional care nu mai seamănă cu vechile paradigme propagandistice.

Unde se retrage presa occidentală, intră Rusia

Pe fondul reducerii bugetelor în redacțiile occidentale și al reorientării priorităților geopolitice, Rusia ocupă spațiile rămase libere. BBC și-a închis serviciul radio în limba arabă, Voice of America a concediat o mare parte din personal, iar în Liban, frecvențele părăsite au fost preluate de Sputnik.

„Rusia e ca apa: pătrunde pe unde se formează crăpături”, spune dr. Kathryn Stoner, specialist în științe politice la Universitatea Stanford.

Doar în 2023, RT a deschis un birou în Algeria, a lansat un serviciu în limba sârba și a organizat cursuri gratuite de formare pentru jurnaliști din Africa, India, China și Asia de Sud-Est. Sputnik și-a inaugurat o redacție la Addis Abeba, iar în India, RT se pregătește să deschidă un nou birou.

O retorică adaptată și atent calibrată

„RT nu e doar un canal de propagandă clasică”, avertizează prof. Stephen Hutchings, expert în studii rusești la Universitatea din Manchester. Conținutul este calibrat pentru publicuri diferite – ideologic, cultural, emoțional. În timp ce în Occident RT este privit drept un actor dezinformator, în multe țări din Sudul Global este perceput drept o sursă alternativă la „hegemonia narativă occidentală”.

„E o manipulare atentă, cu nuanțe”, explică dr. Precious Chatterje-Doody, cercetătoare la The Open University și coautoare a unei lucrări academice dedicate RT. Analiza ei arată cum selecția subiectelor prezentate – proteste în Europa, exerciții militare în Rusia – este menită să contureze o realitate fragmentată, dar favorabilă Moscovei.

Africa, teren fertil pentru Rusia

Africa este astăzi principala direcție de expansiune a media de stat ruse. Sputnik emite deja în engleză, franceză și amharică, iar RT își redirecționează fondurile din redacțiile din Occident spre francofonia africană.

Anticolonialismul istoric și simpatia față de fosta Uniune Sovietică, care a susținut mișcări de eliberare în anii ’60-’80, sunt resurse simbolice pe care Kremlinul le activează cu abilitate. Moscova se prezintă nu ca agresor, ci ca partener. Nu ca putere autoritară, ci ca „prieten al Sudului Global”.

Cursuri pentru jurnaliști africani: cum să demontezi „știrile false”

RT a lansat și un curs de instruire pentru jurnaliști africani, în care teoria dezinformării este întoarsă pe dos: atacul chimic din Douma (Siria, 2018) este prezentat drept „fake news”, iar masacrul de la Bucea (Ucraina, 2022), drept „o înscenare”. Participanții? Mulți dintre ei, convinși. Un jurnalist din Etiopia și-a pus poza lui Putin la profil, iar un altul din Sierra Leone a comparat RT cu CNN sau Al Jazeera.

America Latină: un public sceptic față de Occident

RT difuzează gratuit în peste 10 țări din America Latină, printre care Argentina, Venezuela și Mexic. Într-o regiune marcată de neîncredere istorică față de SUA, vocea rusă vine ca o alternativă tentantă.

Aníbal Baigorria, tâmplar din Buenos Aires, înregistrează știrile RT de pe televizor și le postează pe YouTube, alături de propriile comentarii. „Aici presa e prea concentrată pe oraș. RT îți arată și altceva. Și fiecare are dreptul să decidă ce să creadă”, spune el.

Un impact greu de cuantificat, dar ușor de simțit

RT pretinde că e disponibilă pentru 900 de milioane de telespectatori din peste 100 de țări și că a acumulat 23 de miliarde de vizualizări online în 2024. Dar cifrele sunt contestate de specialiști. „Disponibilitatea nu înseamnă audiență”, spune dr. Rasmus Kleis Nielsen, de la Universitatea din Copenhaga. Și vizualizările online sunt un indicator ușor de manipulat.

Totuși, influența se simte. În regiunea Sahelului, Rusia a reușit să se impună militar – în Mali, Burkina Faso sau Niger – fără o opoziție publică notabilă. Iar justificarea Moscovei pentru invazia Ucrainei – „autoapărare împotriva extinderii NATO” – a prins rădăcini în discursul academic din Mexic și în unele state africane.

Un câmp de luptă al percepțiilor

În 2022, la ONU, 52 de state – printre care Bolivia, Africa de Sud, Uganda sau Nicaragua – s-au abținut sau au votat împotriva rezoluției care condamna invazia rusă. E un semnal că narativul Kremlinului are ecou. Dr. Rhys Crilley, de la Universitatea din Glasgow, afirmă că scopul final este clar: „să reducă izolarea Rusiei pe scena internațională și să o prezinte ca victimă a agresiunii occidentale.”

În timp ce presa liberă se retrage, iar democrațiile își taie singure instrumentele de influență, Moscova înaintează tăcut – dar constant.

„Occidentul își ia ochii de pe minge”, avertizează prof. Hutchings. „Iar Rusia câștigă teren. Dar lupta nu e pierdută.”

