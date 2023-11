Propagandist rus, la televiziunea de stat: „Aș bombarda România. Au devenit prea aroganți” VIDEO

Politologul rus Dmitri Evstafiev a declarat într-o emisiune la televiziunea de stat Russia 1 că Moscova ar trebui să bombardeze „țintit” câteva baze militare din România. Propagandistul rus susține că rușii nu ar trebui să bombardeze Polonia, ci România pentru românii „au devenit prea aroganți”, arată Libertatea.

Potrivit sursei citate, Evstafiev, profesor la Școala de Economie din Moscova, era invitat de Vladimir Soloviov, considerat a fi o portavoce a Kremlinului, într-o emisiune în care moderatorul și invitații lansează în mod frecvent amenințări cât mai răsunătoare la adresa Ucrainei, dar și a aliaților acesteia, inclusiv România sau statele vest-europene.

„Încep să fiu de acord cu Vladimir Rudolfovici (Soloviov). Dar nu aș bombarda Polonia acum. Încă nu am negociat cu ei. I-aș lovi pe români. Și știți de ce? Au devenit prea aroganți. Românii au început în mod evident să se comporte arogant. I-aș pune pe români la locul lor. Gaza este bombardată acum. Eu aș lovi însă, cu grijă, câteva baze militare românești prin care se trimit ajutorul militar, muniția și toate celelalte (spre Ucraina, n.r.)”, a spus Evstafiev în emisiunea, din care a fost publicat un fragment pe Twitter.

Solovyov's guest, Russian political scientist/propagandist Evstafiev, said that he’d bomb Romania. He also wants to bomb Poland, but later.

Putin’s puppets will say Russia poses no threat to Europe, but in reality, Ukrainians protect NATO today from fighting a war tomorrow. pic.twitter.com/d53LIi46yN