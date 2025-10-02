Putin avertizează Europa pe fondul militarizării continentului. "Dacă cineva dorește să concureze cu noi, să încerce"

Președintele Vladimir Putin a declarat joi, 2 octombrie, că Rusia va reacționa rapid dacă Europa provoacă Moscova, pe fondul a ceea ce a numit o militarizare a continentului alimentată de isterie. Dar a spus că nu are nicio intenție de a ataca alianța NATO condusă de SUA.

„Dacă cineva mai dorește să concureze cu noi în domeniul militar, să se simtă liber, să încerce”, a declarat Putin în cadrul Grupului de discuții Valdai din stațiunea Soci de la Marea Neagră. „Contramăsurile Rusiei nu vor întârzia să apară”, a mai spus el, scrie Yahoo News.

Rusia, a spus Putin, a demonstrat de-a lungul secolelor că va reacționa rapid dacă va fi provocată și a menționat în mod specific ambiția Germaniei de a avea cea mai puternică armată din Europa.

„Elitele Europei unite continuă să stârnească isterie”, a spus Putin. „Se pare că războiul cu rușii este aproape. Ei repetă aceste prostii, această mantră iar și iar.”

Putin a respins ideea că Rusia ar ataca într-o zi un membru al alianței militare NATO ca fiind „imposibil de crezut”.

„Sincer, vreau doar să spun: calmați-vă, dormiți liniștiți și rezolvați-vă propriile probleme. Uitați-vă doar la ce se întâmplă pe străzile orașelor europene”, a spus Putin.

