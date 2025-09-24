Putin vrea să crească TVA-ul în Rusia ca să își acopere cheltuielile pentru apărare și securitate

Ministerul de Finanțe al Rusiei a propus miercuri, 24 septembrie, majorarea taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 20% la 22% începând de anul viitor, ca parte a unui nou plan bugetar pe 3 ani, menit să acopere cheltuielile în creștere pentru apărare și securitate.

Conform Kommersant, această creștere ar genera venituri anuale estimate la 1,3 trilioane de ruble (15,5 miliarde de dolari). Publicația a transmis, și apoi a șters, o prognoză a Ministerului de Finanțe ce arăta că ritmul de creștere a PIB-ului Rusiei ar putea scădea la 1% în acest an, de la o estimare anterioară de 2,5%. Pentru anul 2026, factorii de decizie anticipează acum o creștere economică de doar 0,5%, mult sub proiecțiile anterioare de 3%, relatează themoscowtimes.com.

Ministerul de Finanțe rus încearcă să-i liniștească pe cetățeni, care vor simți presiunea majorării TVA pe termen scurt, precizând că impactul asupra prețurilor va fi unul „moderat și limitat”.

Într-un comunicat transmis miercuri, 24 septembrie, ministerul a anunțat că rata redusă de 10% a TVA va rămâne valabilă pentru bunurile esențiale, precum pâinea, produsele lactate, carnea, medicamentele și produsele pentru copii.

Totuși, Banca Centrală a Rusiei a transmis că majorarea anterioară a TVA-ului cu 2% din 2019 a contribuit cu 0,6 puncte procentuale la inflația din acel an. O creștere a taxei pe consum poate stimula inflația, pentru că duce direct la scumpirea bunurilor și serviciilor.

Această propunere de majorare fiscală vine în contextul în care deficitul bugetar federal a ajuns la 4,88 trilioane de ruble (61,1 miliarde de dolari) între ianuarie și iulie, depășind deja obiectivul anual al guvernului. Prețurile mai slabe ale petrolului pe piețele internaționale, întărirea rublei și ratele ridicate ale dobânzilor au frânat creșterea economică în acest an, obligând autoritățile să găsească modalități de a compensa veniturile pierdute.

De asemenea, o altă măsură din noua propunere bugetară, anunțată miercuri, 24 septembrie, urmărește reducerea drastică a plafonului TVA pentru întreprinderile mici și mijlocii care folosesc sistemul simplificat de impozitare, de la nivelul actual de 60 de milioane de ruble (720.000 de dolari) la 10 milioane de ruble (120.000 de dolari). Ministerul de Finanțe rus afirmă că schimbarea urmărește combaterea schemelor de „fragmentare”, prin care afacerile își împart activitatea pentru a evita impozitele mai mari.

Se preconizează că TVA-ul, cea mai mare sursă de venit fiscal a Rusiei, este de așteptat să reprezinte 40% din veniturile guvernamentale în anul 2025. Dacă va fi adoptată, aceasta ar fi a doua majorare fiscală importantă într-un singur an, după reforma din prima parte a lui 2025, care a introdus un sistem progresiv de impozitare și a mărit contribuțiile corporative la bugetul de stat.

Economistul-șef la T-Investments, Sofia Donets, e de părere că impactul general al propunerii de creștere a TVA ar putea genera o inflație de aproximativ 1,5% în primele luni ale anului viitor, pe măsură ce companiile ajustează prețurile pentru a-și menține marjele și transferă costurile către consumatori din timp.

„După standardele noastre, suntem obișnuiți cu cifre mai mari, așa că 1,5% nu pare dramatic, mai ales având în vedere că efectul TVA se reflectă inițial în prețuri. Apoi, pentru că reduce puterea de cumpărare a consumatorilor, ne așteptăm ca din trimestrul al doilea al [anului 2026] să aibă un efect dezinflaționist, de temperare”, a precizat Donets.

„Creșterea veniturilor pentru finanțarea deficitului înseamnă, de fapt, reducerea deficitului. Toate acestea indică o economie mai rece anul viitor, ceea ce ar trebui să contribuie la atingerea unui nivel mai scăzut al inflației și al dobânzilor”, adaugă ea.

Inflația anuală a Rusiei se situa la 8,2% la începutul lunii septembrie, mai mult decât dublu față de ținta de 4% a Băncii Centrale. Oficialii au declarat în această lună că se așteaptă ca inflația să scadă la 6–7% până la sfârșitul anului 2025 și să revină la țintă anul viitor.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a asigurat anterior pe cetățenii săi că nu vor exista noi majorări de taxe înainte de 2030. Chiar în iunie, ministrul de finanțe Anton Siluanov afirma că guvernul nu are planuri de revizuire.

Putin a respins îngrijorările conform cărora cheltuielile record pentru apărare ar pune presiune pe economia Rusiei, în ciuda veniturilor mai mici din energie și a unui deficit bugetar tot mai mare. Președintele rus a susținut, în schimb, că alocările sporite pentru sectorul militar reprezintă o oportunitate de a integra producția de apărare și cea civilă.

Guvernul Rusiei urmează să analizeze miercuri, 24 septembrie, planul bugetar pe 3 ani al Ministerului de Finanțe și amendamentele la codul fiscal, după care Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului, va dezbate propunerile lunea viitoare, 29 septembrie.

