Putin habar n-are care este salariul mediu al unui rus. "N-are cum. E mai mare" VIDEO

Vladimir Putin a fost luat prin surprindere de nivelul salariului mediu al unui rus din Moscova, în timpul unei întâlniri cu membrii consiliului de administrație al Universității de Stat Lomonosov din capitala țării.

La început, Putin a încercat să-l contrazică pe primarul Moscovei, Serghei Semionovici Sobianin, când acesta a prezentat datele oficiale, scrie digi24.ro.

„Este evident că salariile și condițiile de muncă, inclusiv în cazul tinerilor specialiști, ar trebui să corespundă cu statutul principalei universități a țării”, a spus liderul de la Kremlin la întâlnirea cu edilul Moscovei și cu reprezentanții Universității Lomonosov.

„În opinia mea, aceste salarii sunt cu puțin mai mici decât media salariului din Moscova”, a mai spus Putin.

"No way. More." - Putin did not believe the salaries of Moscow residents.

During a meeting of the Moscow State University Board of Trustees, he asked about the average salary in Moscow, to which he received an answer of 140,000-160,000 rubles ($1425-$1630).

This discovery came… pic.twitter.com/AjBIjrDG7o