Putin dă Belarusului mult lăudatele rachete hipersonice Oreșnik, iar Lukașenko va stabili „țintele”

Rusia ar putea să își plaseze noile rachete hipersonice Oreșnik pe teritoriul Belarusului în anul 2025, a declarat președintele Vladimir Putin.

Afirmația a fost făcută în contextul unei întâlniri la Minsk cu omologul său belarus, Aleksandr Lukașenko, în cadrul căreia cei doi lideri au semnat vineri, 6 decembrie, un acord de apărare mutuală, scrie Daily Mail.

„În ceea ce privește posibilitatea de a desfășura astfel de arme extrem de periculoase, precum Oreșnik pe teritoriul Belarusului, având în vedere că astăzi am semnat un acord privind garanțiile de securitate, folosind toate forțele și mijloacele disponibile, consider că desfășurarea acestor sisteme pe teritoriul Republicii Belarus este absolut fezabilă", a explicat Putin.

‼️ Lukashenka asked Putin to deploy the "Oreshnik" system in Belarus

"I want to publicly ask you to place new weapons systems, particularly the 'Oreshnik,' on Belarusian territory. This would calm certain minds," said the illegitimate leader of Belarus.

Putin promised to… pic.twitter.com/Hd58bwuHCh