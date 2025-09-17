În timp ce trupele sale aruncă în aer blocuri în Harkov, Putin a îmbrăcat uniforma militară. A plecat la exercițiile militare Zapad, la 800 km de linia frontului VIDEO

Autor: Adrian Zia
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 23:25
În timp ce trupele sale aruncă în aer blocuri în Harkov, Putin a îmbrăcat uniforma militară. A plecat la exercițiile militare Zapad, la 800 km de linia frontului VIDEO
Putin în uniformă militară FOTO TASS

Vladimir Putin a purtat marți, 16 septembrie, uniforma militară în timpul unei vizite la exercițiile militare Zapad 2025, la aproximativ 800 km de cea mai apropiată linie a frontului.

În altă parte, în Harkov, în estul Ucrainei, trupele sale au lansat un atac cu drone asupra unei zone rezidențiale a orașului, potrivit biroului procurorului, soldat cu patru răniți, scrie dailymail.co.uk.

Într-o înregistrare video, o rachetă putea fi văzută zburând în spirală prin aer înainte de a lovi o clădire, lăsând-o în flăcări. O unitate de învățământ a fost, de asemenea, lovită de o dronă.

Imaginile aeriene au arătat, de asemenea, scene înfiorătoare cu o proprietate căreia îi lipsea cea mai mare parte a acoperișului, în timp ce pompierii inspectau locul incidentului.

În regiunea Nijni Novgorod, liderul Kremlinului, în vârstă de 72 de ani, a ales să poarte uniforma militară și o pereche de ochelari tactici Strekoza înainte de sosirea președintelui american Trump la Windsor.

El a evitat să călătorească pe linia frontului, spre deosebire de liderul ucrainean Volodimir Zelenski, care poartă în mod regulat uniformă militară și apare alături de soldații săi pe câmpul de luptă.

Ultima dată când Putin a îmbrăcat uniforma a fost în martie 2025 și atunci a fost ridiculizat, comentatorii susținând că era vorba de o dublură.

Exercițiile militare Zapad-2025 sunt văzute de Kremlin ca o demonstrație de forță față de Occident, iar Putin le mulțumește observatorilor și participanților străini.

„Aș dori să vă mulțumesc pentru participare”, le-a spus Putin observatorilor și participanților străini la Zapad.

Aplicația din Belarus include exerciții militare despre care se spune că reprezintă un răspuns defensiv la o ipotetică invazie occidentală.

„Sper că a fost util din punct de vedere profesional [și] din punctul de vedere al restabilirii unui nivel ridicat de încredere între țările noastre”, a spus Putin.

El s-a lăudat că practica de a ataca ceea ce ar fi, în fapt, NATO „are loc pe 41 de poligoane de antrenament.

„Participă 100.000 de militari, aproximativ 10.000 de sisteme de arme și echipamente.”

Putin s-a bucurat de participarea a 333 de aeronave strategice de aviație tactică și avioane de transport militar.

„Sunt folosite, de asemenea, peste 247 de nave de suprafață, submarine și nave de sprijin.

„Douăzeci și cinci de delegații străine au sosit pentru a participa la evenimentele exercițiului din 2025.”

Acest lucru vine în contextul în care experții militari au avertizat că NATO trebuie să ia ca pe un avertisment recentele incursiuni ale Rusiei cu drone în Europa sau riscă o invazie.

