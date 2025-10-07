Putin a împlinit 73 de ani. Kim Jong-un l-a numit „cel mai drag tovarăș”, iar Lukașenko i-a lăudat „înțelepciunea”. Trump și Ambasada Rusiei în România au uitat de liderul de la Kremlin

Președintele rus Vladimir Putin împlinește marți, 7 octombrie, 73 de ani și își petrece aniversarea lucrând și primind apeluri telefonice de la lideri străini, a anunțat Kremlinul, scrie The Moscow Times.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că președintele intenționează să se întâlnească cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, în contextul în care invazia la scară largă a Ucrainei continuă pentru al patrulea an consecutiv.

Zilele de naștere ale lui Putin au fost relativ discrete de la începutul războiului în 2022. Înainte de invazie, el marca adesea ocazia cu călătorii în străinătate, drumeții în Siberia sau meciuri amicale de hochei.

Deși Peskov a spus că președintele ar putea avea „câteva planuri personale”, el a adăugat că o serie de apeluri telefonice internaționale au fost programate pe parcursul zilei.

Potrivit lui Peskov, urările de ziua de naștere din partea liderilor străini provin acum în mare parte din țări pe care Moscova le consideră „prietene”.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a trimis președintelui o telegramă de felicitare, numindu-l „cel mai drag tovarăș al meu” și lăudându-i „succesul în îndeplinirea misiunii sacre de a proteja în mod fiabil demnitatea și interesele fundamentale ale națiunii”.

În mesajul său, Kim a subliniat, de asemenea, rolul președintelui rus în „construirea unei lumi noi, multipolare”.

Președintele belarus Alexander Lukașenko a declarat în mesajul său că „înțelepciunea politică a lui Putin, devotamentul excepțional față de Patrie și voința fermă în apărarea intereselor sale naționale v-au adus recunoaștere la nivel național și respectul omologilor dumneavoastră străini”.

În ciuda faptului că relațiile dintre Moscova și Baku au devenit din ce în ce mai tensionate în ultimele luni, președintele azer Ilham Aliyev l-a felicitat și el pe liderul rus, deși detaliile conversației lor telefonice nu au fost dezvăluite.

Urări de ziua de naștere au fost transmise și de co-președinții nicaraguani Daniel Ortega și Rosario Murillo, care i-au urat lui Putin multă sănătate și succes în continuare, și de președintele Turkmenistanului, Serdar Berdimuhamedov, care a lăudat rolul personal al lui Putin în dezvoltarea legăturilor de prietenie dintre cele două țări.

Niciun mesaj, încă, de la prietenul Donald Trump. Nici Ambasada Rusiei în România nu a transmis nimic pe pagina oficială de Facebook.

Între timp, oficialii ruși par să fi primit instrucțiuni despre cum să-l întâmpine pe Putin de ziua sa. Potrivit publicației media în exil Agenstvo, li s-a spus să publice o postare pe paginile lor personale VKontakte, felicitându-l pe Putin și enumerând realizările sale.

Cea de-a 73-a aniversare a președintelui a atras, de asemenea, o atenție reînnoită asupra sănătății și longevității sale.

Ultima vacanță cunoscută public a lui Putin a fost în 2021, când a călătorit de două ori în Siberia cu ministrul Apărării de atunci, Serghei Șoigu. Potrivit lui Peskov, președintele doarme doar câteva ore pe zi.

Putin s-a concentrat mult timp pe menținerea sănătății sale și a stabilit cerințe stricte de carantină pentru oricine s-a întâlnit cu el în timpul pandemiei de Covid-19. Rapoartele sugerează că se bazează exclusiv pe echipa sa de medici și explorează medicina alternativă.

Luna trecută, Putin a fost surprins având o discuție cu liderul chinez Xi Jinping despre noi metode de prelungire a vieții umane, spunând că „organele umane pot fi transplantate constant, în măsura în care oamenii pot deveni mai tineri, poate chiar nemuritori”.

În baza modificărilor constituționale pe care le-a impus în 2020, Putin ar putea rămâne la putere până în 2036 - când va împlini 83 de ani.

Fără niciun semn că vrea să se retragă, acest lucru l-ar face liderul cu cea mai lungă domnie din istoria Rusiei, depășindu-l pe Iosif Stalin.

