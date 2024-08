Putin s-a întâlnit cu premierul chinez Li Qiang, la Moscova: „Proiectele comune la scară largă dintre Rusia şi China vor continua timp de mulţi ani” FOTO/VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin a salutat miercuri, 21 august, relaţiile comerciale „înfloritoare” cu China în timpul unei întâlniri cu premierul chinez Li Qiang, la Moscova, în timp ce cele două ţări îşi consolidează parteneriatul în faţa fricţiunilor crescânde cu Occidentul, relatează CNN.

Vorbind cu premierul chinez Li Qiang, Putin a declarat că planurile şi proiectele comune la scară largă dintre Rusia şi China în domeniile economic şi umanitar vor continua timp de mulţi ani, potrivit unui raport al Kremlinului.

În timp ce războiul său cu Ucraina continuă. în observaţiile sale către Putin, premierul chinez a salutat eforturile liderului rus şi ale lui Xi de a „injecta un impuls puternic” în „aprofundarea relaţiilor bilaterale şi a cooperării”, potrivit mass-media de stat chineze.

Chinese State Council Premier Li Qiang, who arrived in Moscow, laid flowers at the Tomb of the Unknown Soldier near Kremlin

SputnikInt pic.twitter.com/Q3aCS0pbbY