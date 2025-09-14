Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a mulțumit locuitorilor Moscovei pentru contribuția lor la ceea ce a numit „războiul comun, just și drept”, evidențiind disponibilitatea cetățenilor de a lupta și munci pentru patrie, potrivit publicației Kommersant, preluată de profit.ro.

Într-un discurs ținut la sala de concerte „Zariadie”, cu ocazia zilelor orașului, Putin a menționat că „sute de specialiști moscoviți — medici, angajați ai serviciilor speciale, constructori și manageri — oferă zilnic ajutor locuitorilor din Donbas și Novorossia”.

Președintele Rusiei a descris Moscova drept „un puternic sprijin pentru armată” și a subliniat că „zeci de mii de moscoviți luptă cu eroism pe front”.

Totodată, el a salutat progresele în educație, cultură și artă, afirmând că proiectele capitalei „trebuie să devină modele pentru întreaga țară, să întărească o viziune suverană asupra lumii și să promoveze tradițiile și valorile noastre”, conform Ria Novosti.

