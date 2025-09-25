Putin îi provoacă și pe americani. Alaska, survolată de avioane militare rusești. NORAD a trimis interceptoarele după ele

Comandamentul Nord-American al Apărării Aerospaţiale (NORAD) a trimis miercuri, 24 septembrie, avioane de vânătoare să identifice şi să intercepteze patru avioane militare ruse, în largul Alaskăi, anunţă joi într-un comunicat organizaţiile americane şi canadiene de apărare, relatează Reuters.

NORAD a detectat şi urmărit două bombardiere strategice de tip Tupolev 95 (Tu-95) şi două avioane de vânătoare de tip Suhoi 35 (Su-35) ruseşti care operau într-o zonă de identificare a apărării aeriene a Alaskăi, se arată în comunicat.

NORAD anunţă că a răspuns şi a mobilizat un avion de tip Boeing E-3 Sentry, patru avioane de vânătoare de tip F-16 şi două avioane de reaprovizionare în zbor de tip Boeing KC-135 Stratotanker.

Avioanele ruseşti au rămas în spaţiul aerian internaţional şi nu au pătruns în spaţiul aerian suveran al Statelor Unite sau Canadei, precizează Comandamentul.

Zona de identificare a apărării aeriene a Alaskăi este o zonă a spaţiului aerian internaţional care necesită o identificare imediată a tuturor avioanelor, din motive de securitate naţională, precizează NORAD.

