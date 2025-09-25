Putin îi provoacă și pe americani. Alaska, survolată de avioane militare rusești. NORAD a trimis interceptoarele după ele

Autor: Adrian Zia
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 17:35
304 citiri
Putin îi provoacă și pe americani. Alaska, survolată de avioane militare rusești. NORAD a trimis interceptoarele după ele
Alaska, survolată de avioane militare ale Kremlinului FOTO X/@govern_antics

Comandamentul Nord-American al Apărării Aerospaţiale (NORAD) a trimis miercuri, 24 septembrie, avioane de vânătoare să identifice şi să intercepteze patru avioane militare ruse, în largul Alaskăi, anunţă joi într-un comunicat organizaţiile americane şi canadiene de apărare, relatează Reuters.

NORAD a detectat şi urmărit două bombardiere strategice de tip Tupolev 95 (Tu-95) şi două avioane de vânătoare de tip Suhoi 35 (Su-35) ruseşti care operau într-o zonă de identificare a apărării aeriene a Alaskăi, se arată în comunicat.

NORAD anunţă că a răspuns şi a mobilizat un avion de tip Boeing E-3 Sentry, patru avioane de vânătoare de tip F-16 şi două avioane de reaprovizionare în zbor de tip Boeing KC-135 Stratotanker.

Avioanele ruseşti au rămas în spaţiul aerian internaţional şi nu au pătruns în spaţiul aerian suveran al Statelor Unite sau Canadei, precizează Comandamentul.

Zona de identificare a apărării aeriene a Alaskăi este o zonă a spaţiului aerian internaţional care necesită o identificare imediată a tuturor avioanelor, din motive de securitate naţională, precizează NORAD.

Promisiunile făcute de Putin tatălui său aflat pe patul de moarte au dus la războiul din Ucraina. Toate au fost realizate
Promisiunile făcute de Putin tatălui său aflat pe patul de moarte au dus la războiul din Ucraina. Toate au fost realizate
În vara anului 1999, pe patul de spital al unei clinici din Sankt Petersburg, un om în vârstă de 88 de ani își chema fiul – un birocrat discret al administrației ruse, aflat atunci în...
Polonia a devenit cel mai mare importator de drone întregi din Taiwan. Cumpără aproape 60% din producție, ocolind astfel China VIDEO
Polonia a devenit cel mai mare importator de drone întregi din Taiwan. Cumpără aproape 60% din producție, ocolind astfel China VIDEO
Polonia a devenit cel mai mare importator de drone fabricate din Taiwan, iar unul dintre producătorii din țara asiatică plănuiește chiar să deschidă o fabrică în Europa, scrie Bloomberg...
#Rusia, #avioane militare rusesti, #Alaska SUA Rusia , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gata! Cu oferta pe masa, Dan Petrescu a luat decizia
Digi24.ro
Motivul pentru care o femeie de 75 de ani a tinut cadavrul fiicei sale intr-un congelator timp de 20 de ani
DigiSport.ro
In urma cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Tiriac 7 cuvinte, in italiana. "Acum isi ridica palaria in fata mea"

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Putin îi provoacă și pe americani. Alaska, survolată de avioane militare rusești. NORAD a trimis interceptoarele după ele
  2. Două turiste au intrat pe pista de decolare a unui aeroport din Italia ca să nu piardă avionul. Amenzile primite
  3. "Va fi o plăcere să pun capăt grohăielilor lor". Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, știe răspunsul la întrebarea "Cum recunoști un agent rus?"
  4. Rusia schimbă placa după ce Trump a spus că Ucraina poate elibera tot teritoriul ocupat de ruși: "Rămânem deschiși negocierilor de pace"
  5. Român suspectat că face parte dintr-o rețea internațională de fraude cu criptomonede, arestat. Au fost percheziții în România, Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria
  6. A încetat din viață Cardinalul Lucian Mureșan, al treilea ”soldat al Papei” din istoria Bisericii Catolice din România
  7. Biletele de tren nu vor mai putea fi cumpărate online. Platforma se închide temporar. Anunțul CFR Călători
  8. Atacatorii cibernetici folosesc numele a două site-uri cunoscute din România pentru a fura datele cetățenilor. Avertismentul DNSC VIDEO
  9. Volodimir Zelenski a purtat încălțări cu talpă foarte groasă la întâlnirea cu Regele Spaniei ca să nu pară atât de scund. Nu l-au ajutat
  10. Toto Dumitrescu a primit arest la domiciliu în dosarul accidentului în care este cercetat pentru că a fugit de la fața locului SURSE