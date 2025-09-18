Putin, acuzat că ar fi avut o relație cu o adolescentă ce a apărut într-un calendar erotic

Autor: Veronica Andrei
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 15:22
Putin, acuzat că ar fi avut o relație cu o adolescentă ce a apărut într-un calendar erotic
Alisa Harceva, tanara admiratoare a lui Vladimir Putin/FOTO:X/@weblog20

Vladimir Putin ar fi invitat regulat la reședința sa o tânără de 17 ani care pozase într-un calendar cu imagini erotice, înainte ca aceasta să ajungă, ulterior, proprietara unui apartament de lux într-un cartier exclusivist din Moscova. Afirmațiile apar într-o nouă carte despre liderul de la Kremlin, scrisă de jurnaliștii Roman Badanin și Mihail Rubin.

Potrivit volumului Țarul în persoană: Cum ne-a păcălit Vladimir Putin pe toți, relația ar fi început în 2010, când Putin avea 58 de ani și ocupa funcția de prim-ministru, în timp ce Dmitri Medvedev era președinte. Tânăra, identificată drept Alisa Harceva, fusese aleasă să reprezinte luna aprilie într-un calendar aniversar pentru ziua lui Putin.

Calendarul, tipărit în 50.000 de exemplare, conținea fotografii provocatoare și a fost interpretat de critici drept propagandă electorală înainte de scrutinul din 2012, care l-a readus pe Putin la Kremlin. Conform noilor dezvăluiri, președintele rus ar fi obținut datele de contact ale participantelor și ar fi invitat-o pe Alisa la întâlniri periodice, timp de mai bine de un an, în perioada în care era încă căsătorit cu Liudmila Oceretnaia, scrie Daily Mail.

Cariera tinerei a continuat în paralel. În 2011, ea a fost admisă la Institutul de Relații Internaționale din Moscova, o instituție de elită, și a ajuns în finala concursului Miss Rusia. Un an mai târziu, cu ocazia aniversării de 60 de ani a lui Putin, a publicat pe blog o fotografie intitulată „Pussy for Putin”, însoțită de mesaje elogioase la adresa liderului.

Câțiva ani mai târziu, presa a descoperit că Alisa locuia într-un apartament de lux într-un complex rezidențial exclusivist din Moscova. Investigații Reuters au arătat că locuința provenea de la Grigori Baevski, un om de afaceri apropiat de cercul lui Putin. Acesta ar fi transferat de-a lungul timpului mai multe proprietăți unor femei din anturajul liderului rus – inclusiv rudelor gimnastei Alina Kabaeva, despre care se speculează că ar fi partenera de lungă durată a președintelui, și fiicei mai mici a lui Putin, Katerina Tihonova.

Întrebată despre apartament, Alisa a negat orice legătură specială, afirmând că locuința a fost cumpărată printr-un credit ipotecar și că nu îl cunoaște personal pe Baevski. „Plătim acea ipotecă și astăzi”, a declarat ea publicației Sobesednik.

Liderul opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, a sugerat că investigația lasă „indicii” privind o relație personală între Alisa și președintele rus. Kremlinul nu a comentat până acum acuzațiile, iar detaliile rămân neconfirmate independent.

#Rusia, #Vladimir Putin, #relatie adolescenta , #Rusia
