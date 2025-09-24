Putin își ține susținătorii aproape. Le-a mărit salariile funcţionarilor şi diplomaţilor, în pofida problemelor economice ale Rusiei

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 18:53
Putin își ține susținătorii aproape. Le-a mărit salariile funcţionarilor şi diplomaţilor, în pofida problemelor economice ale Rusiei
Vladimir Putin, președintele Rusiei FOTO X/@hehe_samir

Vladimir Putin a semnat miercuri, 24 septembrie, un decret prin care a majorat cu 7,6% salariile funcţionarilor publici şi diplomaţilor, în ciuda problemelor economice cu care se confruntă Rusia ca urmare a războiului din Ucraina şi a sancţiunilor impuse de ţările occidentale, informează agenția de știri EFE.

Documentul a fost publicat pe portalul de informaţii juridice al statului rus.

Decretul prevede creşterea salariului lunar al angajaţilor publici „corespunzător funcţiilor ocupate şi cuantumului salariilor”, iar cel al angajaţilor Ministerului de Externe, ambasadelor şi consulatelor „în funcţie de rangul lor diplomatic”.

Măsura a fost anunţată la câteva ore după ce Ministerul Finanţelor a prezentat guvernului un proiect de buget pentru 2026 bazat pe o creştere generală a TVA-ului de la 20% la 22% şi o prioritizare a cheltuielilor militare.

Obiectivul creşterii TVA-ului vizează în principal stimularea proiectelor naţionale precum cele legate de industria dronelor, robotică şi automatizarea industrială, care pot servi şi unui scop militar.

Cheltuielile militare considerabile coroborate cu daunele provocate de armata ucraineană infrastructurii petroliere şi sancţiunile impuse de Occident au paralizat economia rusă, împingând-o în pragul recesiunii. Economia rusă a crescut cu doar 1% în primele şapte luni ale anului, în scădere de la 4,2% în 2024.

