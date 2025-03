Putin și-a trimis omul în Coreea de Nord ca să discute despre Ucraina și SUA cu Kim Jong Un VIDEO

Serghei Şoigu, principalul consilier pe probleme de securitate al liderului rus Vladimir Putin, a discutat despre Ucraina cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a relatat vineri, 21 martie, agenţia de ştiri TASS, această ultimă vizită la Phenian intervenind pe fondul progreselor înregistrate în relaţiile de securitate dintre cele două ţări, relatează Reuters.

Şoigu, fost ministru al Apărării, a declarat că discuţiile sale cu Kim au fost lungi şi au durat mai mult de două ore, potrivit TASS.

Dialogul dintre Rusia şi Statele Unite a fost un alt subiect discutat cu Kim, a precizat Şoigu.

Oficialii americani, ucraineni şi sud-coreeni au declarat că Coreea de Nord a desfăşurat peste 10.000 de soldaţi care au fost trimişi în luptă în regiunea Kursk din estul Rusiei şi, de asemenea, a expediat Moscovei arme grele, inclusiv artilerie şi rachete balistice. În schimb, Coreea de Nord a primit probabil tehnologie militară şi civilă şi asistenţă economică din partea Moscovei.

