Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 16 August 2025, ora 16:21
803 citiri
Politicieni ruși de rang înalt jubilează la Moscova, după întâlnirea dintre Putin și Trump. „Sarcinile operațiunii speciale vor fi îndeplinite”
Vladimir Putin, Donald Trump - Alaska 2025 / FOTO: X, White House

Politicieni de rang înalt din Rusia au prezentat ca pe un succes pentru Moscova summitul din Alaska dintre președintele Vladimir Putin și liderul american Donald Trump, desfășurat vineri, chiar dacă întâlnirea nu a dus la un acord privind războiul din Ucraina.

”Întâlnirea din Alaska a confirmat dorința Rusiei pentru o pace de durată și echitabilă”, a declarat Andrei Klișas, parlamentar din partidul prezidențial Rusia Unită, care a descris summitul drept un câștig diplomatic pentru Moscova și o pierdere pentru Ucraina și aliații săi europeni.

”Sarcinile operațiunii militare speciale vor fi îndeplinite fie pe cale militară, fie pe cale diplomatică. O nouă arhitectură de securitate europeană și internațională este pe ordinea de zi, iar toată lumea trebuie să o accepte”, a adăugat acesta.

Deși summitul așteptat cu interes nu a produs o înțelegere privind încetarea sau suspendarea conflictului, atât Putin, cât și Trump au descris discuțiile de aproape trei ore drept ”productive”.

Fostul președinte Dmitri Medvedev a subliniat că întâlnirea a demonstrat posibilitatea unor discuții ”fără condiții prealabile”, așa cum a insistat Moscova, chiar în timp ce luptele continuă în Ucraina.

Televiziunea publică rusă Canalul 1 a pus accent pe imaginea și amploarea summitului, pe primirea oficială de care a avut parte Putin și pe gestul neobișnuit al lui Trump de a-și întâmpina omologul direct pe aeroport.

”Covor roșu, strângeri de mână, imagini și fotografii prezente în toate publicațiile și canalele TV globale”, a relatat postul.

Konstantin Kosațiov, șeful comisiei pentru afaceri externe din Consiliul Federației, a descris reuniunea drept ”un succes comun semnificativ pentru ambii președinți”.

Totuși, unele voci apropiate de linia dură au arătat scepticism. Un comentator al canalului pro-război War Gonzo a scris că, deși declarațiile lui Putin au fost ”foarte puternice”, întâlnirea nu a produs rezultate vizibile.

”Ce va urma? Dacă atacurile asupra țintelor ucrainene reîncep, Trump va avea motiv să spună din nou că «Putin vorbește prostii», să impună sancțiuni și să întrerupă procesul de negociere început. Pe de altă parte, ar trebui Rusia să oprească operațiunea militară specială din cauza discuțiilor fără sfârșit?”, a notat acesta.

